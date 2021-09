Het forsere en sneller dan verwachte wereldwijde economische herstel was ook uitstekend nieuws voor de Frans-Amerikaanse oliedienstengigant. Schlumberger heeft turbulente jaren achter de rug.

Het jaar 2019 stond in het teken van het aan de kant schuiven van Paal Kibsgaard, die bijna een decennium de topman en voorzitter van de raad van bestuur was. De nieuwe CEO werd de Fransman Olivier Le Peuch, die al 32 jaar voor Schlumberger werkt. Hij begon met een grote opruimoperatie door miljardenafschrijvingen op overnames uit het verleden. Vorig jaar stond natuurlijk volledig in het teken van de pandemie en de enorme impact op de olieprijs. Maar dit jaar is de prijs van het zwarte goud fors hersteld. Bovendien zijn almaar meer experts ervan overtuigd dat er de komende jaren productieproblemen zullen zijn in de olie- en gasindustrie, doordat steeds meer partijen niet meer willen investeren in fossiele brandstoffen. Er zullen nog wel degelijk bijkomende investeringen nodig zijn om in de komende decennia een voldoende hoge olie- en gasproductie te hebben. Want een wereld zonder fossiele brandstoffen is nog niet voor morgen.Schlumberger haalde in het tweede kwartaal 5,63 miljard dollar omzet, 5 procent meer dan de 5,36 miljard van het tweede kwartaal van 2020 en 8 procent meer dan de 5,22 miljard van het eerste kwartaal. De winst sprong van 0,05 dollar naar 0,30 dollar winst per aandeel. Dat is logisch, aangezien Schlumberger door de coronacrisis nauwelijks winstgevend was in het tweede kwartaal van vorig jaar. Belangrijker is de stijging ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Toen was er 0,21 dollar winst per aandeel. Schlumberger dankt zijn marktleiderschap aan de beste technologische expertise om van schalieprojecten een succes te maken, en aan zijn aanwezigheid in liefst 85 landen. Dat laatste element zien we heel duidelijk als de omzet splitsen in de Noord-Amerikaanse en de internationale activiteiten. In de periode april-juni bedroeg de Noord-Amerikaanse omzet 1,08 miljard dollar, 19 procent van de totale omzet. In het tweede kwartaal van 2020 was dat nog 20,5 procent. De internationale omzet steeg van 4,22 naar 4,51 miljard dollar. Op jaarbasis was er een stijging van 11 procent toegenomen, tegenover een daling van 1 procent voor de Amerikaanse omzet. Voor 2021 bedraagt de analistenconsensus 1,24 dollar per aandeel, afgerond 82 procent meer dan het bodemresultaat van het afgelopen jaar. Voor volgend jaar ligt de gemiddelde winstverwachting op 1,76 dollar per aandeel. Dat zou het hoogste cijfer van de afgelopen vijf jaar zijn. Na een spectaculaire klim in de eerste jaarhelft viel de koers de voorbije maanden met een kwart terug. We denken dat we stilaan klaar zijn voor een koersherstel, door de blijvend goede vooruitzichten voor de olieprijs. Vandaar het positieve advies (koopwaardig; rating 1B). Daarom ook hebben we het aandeel in de voorbeeldportefeuille opgenomen.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 29,01 dollarTicker: SLB USISIN-code: AN8068571086Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 40,57 miljard dollarK/w 2020: 30Verwachte k/w 2021: 23,5Koersverschil 12 maanden: +78%Koersverschil sinds jaarbegin: +30%Dividendrendement: 1,7%