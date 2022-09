Het financieel versterkte First Quantum Minerals is ideaal geplaatst om te profiteren van de uitstekende vooruitzichten voor koper.

De Canadese koperproducent First Quantum Minerals bouwt zijn schuld in ijltempo af. Schuldafbouw is de prioriteit sinds de opstart van de gigantische Panamese koper- en goudmijn Cobre Panama in 2019. De nettoschuld piekte in het tweede kwartaal van 2020 op 7,7 miljard Amerikaanse dollar, of een hoge 4,8 keer de recurrente bedrijfskasstroom of rebitda (zonder eenmalige elementen) van 2019. Op 30 juni 2022 was de nettoschuld gezakt tot 5,34 miljard (6,05 miljard eind 2021), waardoor het eerste doel van een vermindering met 2 miljard is bereikt (-2,3 miljard). Deels dankzij de fors verbeterde resultaten zakte de schuldgraad tot 1,3 keer de rebitda van de jongste twaalf maanden. In het tweede kwartaal produceerde First Quantum 192.668 ton koper, of 6 procent meer dan in het eerste kwartaal. Cobre Panama nam 90.778 ton koper voor zijn rekening, het hoogste kwartaalcijfer tot nu, terwijl de Zambiaanse mijnen Kansanshi (39.719 ton) en Sentinel (52.447 ton) achterbleven op de verwachtingen. De verwachte jaarproductie bleef ongewijzigd op 790.000 à 855.000 ton (816.435 ton in 2021). De goudproductie bedroeg 74.959 troy ounce (+6,5% tegenover het eerste kwartaal en -7,9% tegenover vorig jaar) en de nikkelproductie 4.853 ton (-5,3% en +6,8%). De omzet zakte tegenover het vorige kwartaal met 12 procent tot 1,9 miljard dollar (1,78 miljard vorig jaar), terwijl de hogere productiekosten (kaskosten +8% tot 1,74 dollar per pound) de rebitda met 22 procent drukten tot 906 miljoen dollar (902 miljoen in 2021). De recurrente nettowinst daalde van 0,7 tot 0,49 dollar per aandeel (0,25 dollar vorig jaar). Het nieuwe dividendbeleid stelt een jaarlijkse uitkering van 15 procent van de beschikbare kasstroom na de voorziene kapitaalsinvesteringen voorop, met een minimum van 10 dollarcent per aandeel. In augustus betaalde First Quantum een brutodividend van 16 dollarcent per aandeel.De komende jaren blijft de eerste prioriteit de schuld verder af te bouwen met 1 miljard dollar. Pas daarna worden investeringsbeslissingen genomen over de twee grote ontwikkelingsprojecten (greenfield) in de portefeuille: Taca Taca in Argentinië en Haquira in Zuid-Peru. De definitieve beslissing over Taca Taca (verwachte jaarproductie van 275.000 ton koper in de eerste tien jaar) valt niet voor 2024. Op korte termijn is het management voorzichtig over de evolutie van de koperprijs. De CEO ziet geen noodzaak om zich in te dekken tegen lagere prijzen, gezien de onverminderd gunstige vooruitzichten op middellange termijn. Het tempo van de uitbreidingsprojecten in de bestaande mijnen wordt indien nodig vertraagd. Die projecten zullen de koperproductie op termijn op 1 miljoen ton per jaar brengen. In mei werd de definitieve beslissing genomen over het S3-uitbreidingsproject in Kansanshi en de bouw van het Enterprise nikkelproject in de buurt van Sentinel. De beslissing kwam er na een akkoord met de Zambiaanse overheid over uitstaande btw-vorderingen. S3 zal 1,2 miljard dollar kosten en in 2025 opstarten. Enterprise kost 100 miljoen dollar en start op in 2023. De verhoging van de capaciteit van de verwerkingsmolen in Cobre Panama, van 85 miljoen tot 100 miljoen ton per jaar, zal eind 2023 klaar zijn. Het aandelenkoers is bijna gehalveerd sinds de piek eind maart. Rond 19,5 dollar ligt een stevige technische steun. Het financieel versterkte First Quantum Minerals is ideaal geplaatst om te profiteren van de uitstekende vooruitzichten voor koper tijdens het komende decennium. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 23,24 Canadese dollarTicker: FM CNISIN-code: CA3359341052Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 16,1 miljard Canadese dollarK/w 2021: 19Verwachte k/w 2022: 10,5Koersverschil 12 maanden: -9,5%Koersverschil sinds jaarbegin: -23%Dividendrendement: 0,7%