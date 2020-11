ArcelorMittal zit in een goede positie, met een opgepoetste balans en een lagere kostenbasis.

Na jaren zwoegen, en geholpen door twee stevige kapitaalverhogingen, is de grootste staalproducent van de wereld erin geslaagd zijn nettoschuldpositie terug te dringen tot het doel van 7 miljard dollar, een schuldniveau dat laag genoeg is om ook tijdens het dieptepunt van een conjunctuurcyclus een investment-gradekredietrating en een positieve vrije kasstroom te vrijwaren. Eind 2019 bedroeg de nettoschuld nog 9,3 miljard dollar. Om de resterende kloof te dichten, had Arcelor zichzelf tot midden 2021 gegeven om 2 miljard dollar te halen uit de verkoop van activa. Maar met de aankondiging eind september van de inbreng van de Noord-Amerikaanse activiteiten in Cleveland-Cliffs voor 1,4 miljard dollar is het doel sneller dan verwacht bereikt. Arcelor ontvangt voor de inbreng 505 miljoen dollar in cash, voor omgerekend 500 miljoen euro in gewone aandelen en 373 miljoen in preferente aandelen van Cleveland-Cliffs. De gefuseerde activiteiten zullen jaarlijks 150 miljoen dollar besparingen opleveren. Arcelor wil via de minderheidsparticipatie in Cleveland-Cliffs blijven investeren in de regio. Daarnaast behoudt het activa in Canada (Dofasco) en Mexico, en de deelname in de joint venture met Nippon Steel (AM/NS Calvert).De staalgroep had altijd aangegeven dat ze, na het bereiken van het beoogde schuldenniveau, een groter deel van de kasstromen naar de aandeelhouders zou laten terugvloeien. In oktober heeft ArcelorMittal al 35,6 miljoen eigen aandelen (3% van het uitstaande aantal) ingekocht tegen gemiddeld 11,92 euro per aandeel. Het toekomstige dividendbeleid maakt de groep bekend bij de jaarrapportering in februari 2021. Intussen overtrof Arcelor in het derde kwartaal de laaggespannen verwachtingen. De bedrijfskasstroom (ebitda) klom tegenover het tweede kwartaal met 27,4 procent tot 901 miljoen dollar. Dat was beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 838 miljoen, maar het betekent wel nog een daling met 15,2 procent tegenover het al zwakke derde kwartaal van 2019. Europa presteerde zwak, met een verdere daling van de ebitda tot 118 miljoen dollar (-17,5% tegenover vorig jaar). Vooral Brazilië deed het goed, met een beperkte daling van de ebitda met 2,3 procent tot 252 miljoen, terwijl de mijnafdeling de ebitda met 33,3 procent zag toenemen tot 496 miljoen dankzij hogere verschepingen (+16,8%) en prijzen (+15,7%) van ijzererts. De hoeveelheid verscheept staal steeg met 17,5 procent tegenover het tweede kwartaal, tot 17,5 miljoen ton. Dat is wel nog een stevige 13,5 procent onder het niveau van vorig jaar. Europa herstelde het meest (+20,5%), en strandde 15,6 procent onder het niveau van vorig jaar. De omzet klom met 20,9 procent tot 13,3 miljard dollar (-20,2%). Netto was 261 miljoen dollar verlies, tegenover 559 miljoen in het vorige kwartaal en 539 miljoen vorig jaar. Het gedeeltelijk terugdraaien van een eerdere afwaardering op Noord-Amerikaanse activa voor 660 miljoen dollar hielp daarbij. Arcelor snijdt bijkomend in de kosten en sloot onlangs een fabriek in Polen. Bij de jaarrapportering volgt een uitgewerkt besparingsplan.ConclusieHet aandeel van ArcelorMittal reageerde positief op het kwartaalrapport, maar steeg vooral fors na het positieve nieuws over de werkzaamheid van covid-19-vaccins. Dat geeft de beleggers hoop op een ruim economisch herstel in 2021. Arcelor zit daarvoor in een goede positie, met een opgepoetste balans en een lagere kostenbasis. Ondanks het stevige koersherstel, verhogen we het advies, al is een afkoeling op korte termijn welkom. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 15,52 euroTicker: MT NAISIN-code: LU1598757687Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 17,1 miljard euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -1,8%Koersverschil sinds jaarbegin: -1,7%Dividendrendement: -