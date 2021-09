We zien bij Balta Group een forse toename van de winstgevendheid in de eerste jaarhelft.

Het management van Balta Group heeft zijn werk goed gedaan tijdens de eerste helft van 2021. De kaspositie bedroeg eind juni 98,3 miljoen euro. Die moeten we afzetten tegen een netto financiële schuld van 294,9 miljoen euro. Dat is bijna een status quo (+0,7%) tegenover het einde van het eerste kwartaal. Het is een stijging tegenover de netto financiële schuld van 283,2 miljoen euro van eind 2020. Het cijfer wordt voor 34,6 miljoen euro beïnvloed door de IFRS-16-richtlijnen voor leasingovereenkomsten.Waar eind boekjaar 2019 de netto financiële schuld 4,0 keer de bedrijfskasstroom (ebitda) bedroeg en midden 2020 zelfs 5,9 keer, was het goed nieuws dat aan het eind van het eerste kwartaal van 2021 de schuldgraad weer was gedaald naar 4,0 keer de ebitda (4,2 keer eind 2020). Het beste nieuws van het halfjaarrapport is dat die ratio spectaculair is teruggevallen tot 3,0 keer ebitda. Dat is het gevolg van een sterke resultaatsverbetering in de eerste zes maanden van 2021 en vooral in het tweede kwartaal. Ondanks hogere grondstoffenprijzen en dankzij het verbeteringsprogramma NEXT maakte de omzet een sprong van 32 miljoen euro en ging de winst met 4 miljoen euro omhoog in het eerste halfjaar.Bij Balta verschillen de prestaties van de verschillende divisies altijd sterk, ook in het eerste halfjaar. De afdeling karpetten (Rugs) heeft het afgelopen kwartaal gekleurd. We vergelijken natuurlijk met een covid-kwartaal, maar we zien een omzetklim van 84,5 procent tot 64,9 miljoen euro in het tweede kwartaal. Dat is 10 miljoen euro beter dan de verwachting van 54,9 miljoen euro. Dat geeft voor het eerste halfjaar 48 procent meer omzet (van 84,3 naar 124,8 miljoen euro). De afdeling Residential blonk ook uit in het tweede kwartaal met een omzetsprong van 91,2 procent tot 49,3 miljoen euro. Dat is fraai boven de analistenconsensus van 42,8 miljoen euro. Na een wat mindere start in het eerste kwartaal geeft dat een omzettoename van 27 procent in de eerste zes maanden: van 72,8 naar 92,4 miljoen euro. De afdeling Commercial presteerde zwak in het tweede kwartaal met een omzetstijging van slechts 8,4 procent tot 47,3 miljoen euro, onder de lat van 50,2 miljoen euro. Dat was onvoldoende om een omzetdaling in het eerste halfjaar te vermijden (-7,4%, van 100,5 naar 93,1 miljoen euro). Op groepsniveau steeg de omzet in het eerste halfjaar met 19,5 procent: van 266,4 naar 318,3 miljoen euro. Dat leidt tot een forse toename van de winstgevendheid. De aangepaste ebitda springt van 18,3 naar 44,2 miljoen euro. Dat is een spectaculaire klim van 144,2 procent. Vooral de karpettenafdeling maakte een grote sprong: van 1,0 naar 21,1 miljoen euro. De aangepaste ebitda van Residential gaat van 3,1 naar 8,0 euro. Bij Commercial is de toename van de ebitda eerder bescheiden: +8,2%, van 13,9 naar 15,1 miljoen euro. De ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) op groepsniveau klimt van 6,9 naar 13,9 procent op jaarbasis in de eerste jaarhelft.ConclusieNa het crisismanagement is de volgende uitdaging de omzet te laten herstellen en de schuldenlast verder af te bouwen. Op dat gebied zijn in de eerste jaarhelft stappen vooruit gezet. Stijgende grondstoffenprijzen zullen een grotere impact hebben op het tweede halfjaar, maar er komen bijkomende prijsstijgingen. De waardering blijft erg laag: 0,15 keer de omzet, 0,4 keer de boekwaarde, ruim 10 keer de verwachte winst en ongeveer 6 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde tegenover de bedrijfskasstroom. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille als turnaroundkandidaat. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 2,47 euroTicker: BALTA BBISIN-code: BE0974314461Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 88,8 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 10Koersverschil 12 maanden: +131%Koersverschil sinds jaarbegin: +15%Dividendrendement: -