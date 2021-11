De winstgevendheid bij Balta Group is fors toegenomen in 2021.

Het management van Balta Group heeft zijn werk goed gedaan tijdens de coronacrisis. De cijfers over de eerste helft en het derde kwartaal van 2021 zijn meer dan behoorlijk.

...

Het management van Balta Group heeft zijn werk goed gedaan tijdens de coronacrisis. De cijfers over de eerste helft en het derde kwartaal van 2021 zijn meer dan behoorlijk. Maar laten we beginnen met het slechte nieuws. De netto kasmiddelen zijn gedaald van 98,3 miljoen euro eind juni naar 71,1 miljoen euro eind september. De netto financiële schuld is door het hogere werkkapitaal als gevolg van de gestegen grondstoffenprijzen gestegen met 9,4 procent, van 294,9 miljoen tot 322,5 miljoen euro. Het is ook een verdere toename tegenover eind 2020, toen de netto financiële schuld 283,2 miljoen bedroeg. Maar waar de netto financiële schuld aan het einde van het boekjaar 2019 4,0 keer de bedrijfskasstroom (ebitda) bedroeg en medio 2020 zelfs 5,9 keer, was die schuldgraad aan het eind van de eerste helft van 2021 spectaculair gezakt tot 3,0 keer de ebitda. De hernieuwde stijging tot 3,3 keer ebitda eind september hoeven we niet te dramatiseren. Ondanks de hogere grondstoffenprijzen maakten de omzet en de winst dit jaar al een fraaie sprong. Dat is te danken aan prijsverhogingen en het verbeteringsprogramma NEXT, dat een positieve impact van 42 miljoen had op de omzet in de eerste negen maanden, en van 5 miljoen op de aangepaste ebitda. Wel blijven de divisies erg verschillend presteren. De grootste afdeling, Rugs, zag de omzet met 33,7 procent stijgen ten opzichte van vorig jaar. In de eerste drie kwartalen steeg die naar 177,3 miljoen euro. In het derde kwartaal was er een stijging met 8,7 procent naar 52,5 miljoen euro. De afdeling Residential deed het tot nog toe ook goed in 2021, met een omzettoename van 15,0 procent tot 137,9 miljoen euro. In het derde kwartaal was er wel een daling met 3,6 procent tot 45,5 miljoen euro. De afdeling Commercial presteerde na een zwak tweede kwartaal weer een pak beter in het derde kwartaal. Daar ging de omzet 9,9 procent hoger tot 48,9 miljoen euro, maar dat was onvoldoende om een omzetdaling in de eerste drie kwartalen te vermijden. Die bedroeg 2,1 procent, naar 141,9 miljoen. Op groepsniveau betekent dat voor de eerste negen maanden een omzetstijging van 14,4 procent: van 410,8 naar 469,8 miljoen euro. Bijzonder opbeurend is dat die omzetklim leidt tot een forse toename van de winstgevendheid. De aangepaste ebitda springt van 40,1 naar 65,2 miljoen euro, of een bijzonder fraaie klim van 62,6 procent in de eerste negen maanden. Vooral bij de karpetten ging het vooruit: +271 procent van 8,0 naar 29,6 miljoen euro. Bij Residential koerste de aangepaste ebitda van 10,3 naar 12,1 euro. Bij Commercial is de toename eerder bescheiden: +9 procent, van 21,1 naar 23,0 miljoen euro. De ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) op groepsniveau maakt een sprong van 9,8 naar 13,9 procent op jaarbasis, dezelfde ratio als in de eerste jaarhelft.ConclusieNa het crisismanagement is de volgende uitdaging de omzet te laten herstellen en de schuldenlast verder af te bouwen. Op dat gebied zijn in 2021 stappen vooruit gedaan. De stijgende grondstoffenprijzen hebben een grotere impact op de tweede jaarhelft, maar er worden bijkomende prijsstijgingen doorgevoerd. De waardering blijft erg laag, tegen 0,15 keer de omzet, 0,4 keer de boekwaarde, 10 keer de verwachte winst en ongeveer 4,5 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde tegenover de bedrijfskasstroom. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille als turnaroundkandidaat op Euronext Brussel richting 2022 en 2023. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 2,55 euroTicker: BALTA BBISIN-code: BE0974314461Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 91,6 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 10Koersverschil 12 maanden: +96%Koersverschil sinds jaarbegin: +7%Dividendrendement: -