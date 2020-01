Sequana Medical, de Gentse specialist in de behandeling van vochtophoping door leverziekten, kanker of hartfalen, haalde vorige week 19 miljoen euro op via de uitgifte van 3,17 miljoen nieuwe aandelen tegen 6 euro per aandeel.

De uitgifteprijs betekent een korting van 16,9 procent tegenover de laatste koers, maar tegenover het dertigdaagse gemiddelde is er een aanvaardbare korting van 6,7 procent. Zowel bestaande als nieuwe gespecialiseerde investeerders tekenden in. Met het geld kan Sequana verder tot in de eerste helft van 2021. Tegen dan zullen cruciale stappen gedaan zijn in de belangrijkste twee toepassingen van de alfapump, een innovatief, implanteerbaar en draadloos oplaadbaar pompsysteem voor de verwijdering van vochtophoping (ascites) in de buikholte. De eerste toepassing is de behandeling van vochtophoping als gevolg van de niet door alcohol veroorzaakte vetteleverziekte (NASH) in de Verenigde Staten. Door de ongezonde levensstijl zal die patiëntengroep er de komende tien tot twintig jaar naar schatting uitgroeien tot 150.000 patiënten, een marktpotentieel van zeker 3 miljard euro. Sinds de beursgang in februari 2019 kon Sequana Medical het ontwikkelingstraject in de VS met een jaar verminderen. De rekrutering van 50 patiënten in de lopende Noord-Amerikaanse Poseidon-studie moet tegen de zomer afgerond zijn. Daarnaast rekruteert men nog dertig patiënten in een trainingscohort, waarover het bedrijf voor het jaareinde interim-data zal rapporteren. De volledige studieresultaten worden tegen midden 2021 verwacht. De slaagkansen van de studie lijken groot. Het doel is het aantal drainages met 50 procent te verminderen, terwijl in eerdere Europese studies tot 90 procent vermindering werd bereikt. Sequana Medical zal zelf instaan voor de commercialisatie, die er volgens het versnelde tijdsschema in de eerste helft van 2022 zou komen. De tweede belangrijke toepassing is de behandeling van vochtophoping door hartfalen. Daarvoor ontwikkelde Sequana Medical de alfapump DSR (direct sodium removal of directe natriumverwijdering). Die revolutionaire techniek verwijdert overtollig natrium via de blaas uit het lichaam door toediening van een zoutloze oplossing, waarna de nieren overtollig vocht verwijderen om de natriumbalans te herstellen. Het concept is in 2019 succesvol getest op mensen. Begin dit jaar meldde Sequana Medical de rekrutering van de eerste patiënt in de eerste studie met het volledige DSR-systeem. We krijgen in het tweede kwartaal al interim-data over die studie, die maximaal tien patiënten zal rekruteren. De volledige studieresultaten volgen in het derde kwartaal. Dat wordt een belangrijke mijlpaal, want de gezamenlijke Amerikaanse en Europese markt wordt tegen 2026 op minstens 5 miljard euro geschat. De Gentenaars hopen bij goede resultaten nog voor het jaareinde een grotere haalbaarheidsstudie op te starten. Als die tegen eind 2021 positieve resultaten oplevert, zal het bedrijf een partner zoeken voor het uitvoeren van een pivotale studie (die als basis voor het indienen van een registratiedossier kan dienen) in 2022 en 2023. De plannen om na de haalbaarheidsstudie met een partner te werken, is een tweede belangrijke wijziging ten opzichte van de plannen bij de beursgang, die de totale benodigde financiering voor de mogelijke commercialisatie aanzienlijk verminderde. Sequana Medical kondigde op 10 januari aan dat de preklinische data en de klinische proof-of-concept van het DSR-systeem werd gepubliceerd in een prestigieus wetenschappelijk tijdschrift (Circulation), een mooie externe validatie van de technologie. We zijn zeer tevreden over de snelle vooruitgang en kijken uit naar de belangrijke interim-resultaten met alfapump DSR in het tweede kwartaal. We overwegen na de geslaagde financieringsronde onze positie in het aandeel uit te breiden. Koopwaardig (rating 1C). Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 6,80 euroTicker: SEQUA BBISIN-code: BE0974340722Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 102,9 miljoen euroVerwachte k/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -23,5%Koersverschil sinds jaarbegin: +9%Dividendrendement: -