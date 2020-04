Het is een uitstekende zaak dat de kapitaalverhoging in januari werd beklonken. Daardoor viel de terugval van het aandeel enigszins mee.

Sequana Medical kan terugblikken op een mooie vooruitgang sinds de beursgang in februari 2019. De specialist in de behandeling van vochtbalansproblemen als gevolg van leverziekten, kanker en hartfalen ontwikkelde de alfapump, een innovatief en implanteerbaar, draadloos oplaadbaar pompsysteem, dat wordt gebruikt voor de verwijdering van vochtophoping (ascites) in de buikholte. Het systeem kan tot 4 liter overtollig vocht per dag naar de blaas van de patiënt pompen, waar het via de natuurlijke weg het lichaam verlaat. Het systeem heeft een CE-markering en is opgenomen in Europese klinische richtlijnen (EASL) voor de behandeling van refractaire (niet behandelbare) ascites door levercirrose. Dat leverde een bescheiden omzet van 971.000 euro op in 2019 (-6% tegenover 2018). De focus ligt op de veel grotere Amerikaanse markt, waar de komende tien tot twintig jaar het aantal patiënten naar verwachting zal oplopen tot 150.000 door de niet-alcohol gedreven vetteleverziekte (NASH) als gevolg van een ongezonde levensstijl, een geschatte jaarlijkse markt van 3 miljard euro. Die evolutie zal ook in Europa plaatsvinden. Het toestel verkreeg van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA in januari 2019 het statuut van 'breakthrough device designation' en in juni de goedkeuring voor de opstart van een pivotale studie in vijftig patiënten. De rekrutering startte in september en zat op schema om tegen de zomer te worden afgerond, met tussentijdse resultaten in de tweede jaarhelft en volledige resultaten in de eerste helft van 2021. Door de uitbraak van covid-19 zal dat tijdsschema wellicht vertraging oplopen. De bedoeling blijft de commercialisering op de Amerikaanse markt zelf te verzorgen.Dat ligt anders voor de tweede belangrijke toepassing, een volumeoverbelasting door hartfalen. Daarvoor ontwikkelde Sequana Medical alfapump DSR (direct sodium removal), een revolutionaire techniek die overtollig natrium uit het lichaam haalt, waarna het lichaam het natriumgehalte herstelt door vochtafdrijving. De DSR-techniek is in 2019 succesvol getest op mensen. Momenteel loopt een proof-of-concept-studie in combinatie met het alfapump-systeem. De bedoeling was tussentijdse resultaten te rapporteren in het tweede kwartaal en volledige resultaten in het derde kwartaal, maar ook dat zal wellicht niet worden gehaald. De resultaten kunnen een flinke boost geven aan de waardering, gezien het grote marktpotentieel dat tegen 2026 op 5 miljard euro wordt geschat. Het plan is bij gunstige resultaten een grotere fase II-studie op te starten, allicht in het voorjaar van 2021, met resultaten ongeveer een jaar later. Het bedrijf zal ook een partner zoeken voor de commercialisering. In januari voerde Sequana Medical een kapitaalverhoging van 19 miljoen euro door dankzij de uitgifte van 3,17 miljoen aandelen tegen 6 euro per aandeel. In combinatie met de kaspositie eind december van 5,6 miljoen euro zijn er voldoende middelen tot in de eerste helft van 2021. Afhankelijk van de vertragingen in de studies kunnen daar nog enkele maanden bij komen.ConclusieHet is een uitstekende zaak dat de kapitaalverhoging van Sequana Medical in januari werd beklonken. Daardoor viel de terugval van het aandeel enigszins mee. Hoeveel vertraging de studies zullen oplopen, valt af te wachten, maar we hebben er vertrouwen in dat de komende twaalf tot achttien maanden een aanzienlijke aandeelhouderswaarde zal worden gecreëerd. We behouden onze positie in de voorbeeldportefeuille en sluiten een bijkomende aankoop rond het huidige koersniveau niet uit.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating:1CKoers: 5,22 euroTicker: SEQUA BBISIN-code: BE0974340722Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 79 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -26%Koersverschil sinds jaarbegin: -17%Dividendrendement: -