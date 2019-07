Het aandeel van Sequana Medical kende een moeilijke beursstart, maar de specialist in de behandeling van vochtbalansproblemen boekt vooruitgang en is gefinancierd tot eind 2020.

Sequana Medical noteert sinds 11 februari 2019 op Euronext Brussel. Het bedrijf werd in 2006 opgericht in Zwitserland, maar verhuisde in 2018 zijn hoofdzetel naar België. Sequana Medical is gespecialiseerd in de behandeling van vochtbalansproblemen als gevolg van leverziekten, kanker en hartfalen. Het ontwikkelde de alfapump, een innovatieve en volledig implanteerbare, draadloos oplaadbare pomp die wordt gebruikt om vochtophopingen (ascites) in de buikholte te verwijderen. Het systeem kan tot 4 liter vocht per dag naar de blaas van de patiënt pompen, waar het via de natuurlijke weg het lichaam verlaat. Een eerste prototype werd ingeplant in 2008 en de voorbije tien jaar is het gepatenteerde systeem uitvoerig getest en op punt gesteld. Er werden al meer da...