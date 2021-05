We verwachten dat strategische knopen midden dit jaar worden doorgehakt. Dat is een flinke opportuniteit voor de komende 12 tot 24 maanden.

De nieuwe CEO van Ontex, Esther Berrozpe, lijkt niet van plan half werk te leveren. Aandeelhouders en geïnteresseerde beleggers noteren het best 21 juni in hun agenda. Niet alleen wegens de start van de zomer, maar omdat de topvrouw dan haar plan zal ontvouwen om de producent van persoonlijkehygiëne-oplossingen voor baby's (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten) weer op de rails te krijgen. De cijfers over het eerste kwartaal maakten pijnlijk duidelijk dat de groep op een zijspoor zit. De Baskische CEO heeft al stevig ingegrepen in het management en de raad van bestuur. Zo komt er niet alleen een nieuwe financieel directeur, maar ook de nieuwe functie van chief supply chain officer, in een poging de operationele efficiëntie te verbeteren en te werken aan een betere klantenservice en -relatie. Eerder was een voor een Belgische beursgenoteerd bedrijf zelden geziene stoelendans in de raad van bestuur aangekondigd. Liefst zes nieuwe bestuurders mochten hun opgang maken, waarbij vooral het internationaal karakter van de nieuwe raad opvalt. Dat zijn tekenen dat Berrozpe de zaken grondig wil aanpakken. Ze wist ook wel waaraan ze begon, want ze is onafhankelijk bestuurster bij Ontex sinds 2019. Ze had de markt bij de bekendmaking van jaarcijfers van 2020 al gewaarschuwd voor een zwak eerste kwartaal. De koersschade viel dus nog mee. Maar het beleggersvertrouwen is duidelijk nog niet herwonnen. De vergelijkbare omzet ging in het eerste kwartaal met 11,1 procent achteruit tot 510,2 miljoen euro (was 574,2 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020). Op basis van de gerapporteerde omzet is er bij de Oost-Vlaamse groep een achteruitgang met 16,5 procent tot 479,7 miljoen euro. Dat cijfer is zowat 2 procent beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 469,8 miljoen euro. De aangepaste ebitda (bedrijfskasstroom) kwam haast een kwart lager uit op 49,6 miljoen euro (was 66,0 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020). Een forsere daling van de ebitda tegenover de omzet betekent een afname in de ebitda-marge (ebitda/omzet) van 11,5 naar 10,3 procent. De gemiddelde analistenverwachting voor de ebitda bedroeg slechts 45,5 miljoen euro. Ontex deed 9 procent beter. Voor de ebitda-marge stond de consensus op 9,7 procent versus 10,3 procent gerealiseerd. De schuldpositie is al jaren een heikel punt voor de producent van persoonlijkehygiëne-oplossingen. De nettoschuld bedroeg eind maart 845,4 miljoen euro. Dat ligt in lijn met het cijfer van eind december (847,6 miljoen euro), en is een verbetering met zowat 3 procent tegenover de 871,1 miljoen euro van eind maart 2020. Maar omdat de ebitda net geen 25 procent is gezakt, doet dat de schuldgraad (netto financiële schuld/rebitda) weer oplopen van 3,37 keer aan het eind van het eerste kwartaal van vorig jaar over 3,6 keer eind 2020 naar 3,86 keer eind maart 2021. De nieuwe CFO mag aan de slag om opties voor herfinanciering te bekijken. De financiële slagkracht van Ontex is allesbehalve indrukwekkend. Vandaar ook de beslissing van het management om geen dividend over het boekjaar 2020 uit te keren. CEO Berrozpe verwacht wel een omzetherstel vanaf het lopende kwartaal, maar zal de rest van het jaar moeten afrekenen met fors stijgende grondstoffenprijzen. Dat vergemakkelijkt haar opdracht niet.ConclusieOntex is voor ons geen hopeloos geval. Er is en blijft een solide basis en is er ruimte om veel beter te doen. De beurskoers is vooral een weerspiegeling van wat de voorbije jaren allemaal fout is gelopen tegen een extreem lage waardering van minder dan 0,7 keer de boekwaarde. Die houdt geen rekening met de verwachte verbeteringen dankzij ingrepen van de nieuwe CEO. We verwachten dat strategische knopen midden dit jaar worden doorgehakt. Dat is volgens ons een flinke opportuniteit voor de komende 12 tot 24 maanden. Daarom blijft het advies 'koopwaardig' (rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 10,85 euroTicker: ONTEX BBISIN-code: BE0974276082Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 893,5 miljoen euroK/w 2020: 12,5Verwachte k/w 2021: 12Koersverschil 12 maanden: -29%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: -