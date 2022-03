Shell stevent af op een sterk kwartaal dankzij de hoge olie- en gasprijzen. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn.

Shell is sinds vorig jaar volledig Brits geworden. De hoofdzetel is naar Londen verhuisd en het toevoegsel Royal Dutch is uit de naam verdwenen. De hoofdnotering blijft in Londen, maar de noteringen in Amsterdam en in New York blijven behouden. Het tickersymbool veranderde van RDSA naar SHELL.

...

Shell is sinds vorig jaar volledig Brits geworden. De hoofdzetel is naar Londen verhuisd en het toevoegsel Royal Dutch is uit de naam verdwenen. De hoofdnotering blijft in Londen, maar de noteringen in Amsterdam en in New York blijven behouden. Het tickersymbool veranderde van RDSA naar SHELL. De energiegroep lijkt in krimpmodus. Vorig jaar verkocht Shell zijn schalieolievelden in het Permian Basin in het westen van de Amerikaanse staat Texas. Die leverden jaarlijks 175.000 vaten olie-equivalent op, of ongeveer 6 procent van de groepsproductie. Eerder stopte Shell met de winning van olie uit teerzanden in Canada. Ook de helft van de oliewinning op land in Nigeria werd afgestoten. Shell trok zich ook terug uit een groot project in de Britse Noordzee. Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne besloot Shell al zijn Russische activa van de hand te doen. Het gaat vooral om het belang van 27,5 procent in het Sakhalin 2-project, een joint venture met Gazprom. Dat lng-project staat in voor een derde van de Russische lng-productie. Daarnaast beschikt Shell over een belang van 50 procent in de Salym-raffinaderij en Gydan Energy. Die hebben een gecombineerde boekwaarde van meer dan 3 miljard dollar. Het is nog niet duidelijk hoe Shell die activa zal afstoten. Shell behoudt de ongeveer 400 tankstations in Rusland. De Russische activa staan in voor zo'n 5 procent van de groepsproductie, maar door Rusland te verlaten geeft Shell ook de reserves en het exploratiepotentieel in de regio op. Van een krimp van de winst is nog geen sprake. Dat heeft te maken met de oplopende energieprijzen. Het beste moet nog komen, want de substantiële prijsstijgingen kwamen er pas half februari. De geschoonde nettowinst, aangepast voor voorraadeffecten, eenmalige meevallers en kostenposten, liep in het vierde kwartaal op naar 6,4 miljard dollar, 55 procent meer dan in het derde kwartaal. De afdeling Integrated Gas leverde 4,1 miljard dollar winst op. De Upstream-afdeling (exploratie en productie) zag de winst met 68 procent toenemen naar 2,8 miljard dollar. Shell haalde ook meer inkomsten uit trading en ook de afschrijvingen kwamen lager uit. Door de hogere prijzen van ruwe olie dook de raffinageafdeling 251 miljoen dollar in het rood. Over het volledige jaar was er een groepswinst van 19,29 miljard dollar of bijna vier keer zoveel als een jaar eerder. Integrated Gas leverde met 8,76 miljard dollar de grootste bijdrage, gevolgd door Upstream (7,96 miljard). Shell bouwde de nettoschuld in het vierde kwartaal met 22,8 procent af naar 52,6 miljard dollar. Daarmee daalde de schuldgraad naar een lage 23,1 procent. Shell zal 5,5 miljard dollar van de opbrengst van de verkoop van de schalieactiva aanwenden om eigen aandelen in te kopen. Die komen boven op de geplande inkoop van 1,5 miljard dollar per kwartaal. Vorig jaar daalde het aantal uitstaande aandelen met 1,6 procent. Het kwartaaldividend wordt opgetrokken van 24 naar 25 dollarcent per aandeel. Het is de bedoeling dat dit jaarlijks met 4 procent stijgt.ConclusieShell stevent af op een sterk kwartaal dankzij de hoge olie- en gasprijzen. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. De downstreamactiviteiten zijn verlieslatend, terwijl het verlaten van Rusland de marktpositie in lng doet verslechteren en het uitbreidingspotentieel vermindert. Maar de hoge aandeelhoudersvergoedingen, de hoge prijzen en de nog steeds lage waardering en een mooi dividendrendement maken een investering in Shell nog altijd aanvaardbaar. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 24,49 euroTicker: SHELL NAMarkt: Euronext AmsterdamISIN-code: GB00BP6MXD84Beurskapitalisatie: 206,4 miljard euroK/w 2021: 11Verwachte k/w 2022: 8Koersverschil 12 maanden: +24%Koersverschil sinds jaarbegin: +34%Dividendrendement: 3,9%