Sibanye is de grootste platinaproducent en de op een na grootste palladiumproducent ter wereld.

Sibanye Gold of beter Sibanye Stillwater is door overnames uitgegroeid tot de grootste platinaproducent en de op een na grootste palladiumproducent ter wereld (na Norilsk uit Rusland). Sibanye, dat startte als gouddelver met de afgesplitste Zuid-Afrikaanse activa van Gold Fields in portefeuille, stak zich daarvoor zwaar in de schulden. Het kocht in 2016 Aquarius en Rustenburg voor 8 miljard Zuid-Afrikaanse rand. De grootste overname volgde een jaar later, met het Amerikaanse Stillwater, voor 2,2 miljard dollar. In mei 2019 nam het Lonmin over, verrekend in aandelen voor een tegenwaarde van 4,3 miljard rand.

