De staking bij de Zuid-Afrikaanse goudmijnen bederft de pret.

Sibanye Stillwater is een gediversifieerde edelmetalengroep met activa in Zuid-Afrika en Noord-Amerika. In Zuid-Afrika delft ze goud bij Burnstone, Driefontein, Beatrix en Kloof. Ze heeft ook een participatie van 50,1 procent in DRDGold. De groep produceert er ook de vier Platinum Group Metals (PGM) platina, palladium, rodium en ruthenium. In Noord-Amerika ontgint ze platina en palladium bij Stillwater en East Boulder. In de eerste helft van vorig jaar namen de prijzen van verschillende PGM een hoge vlucht. Palladium en rodium haalden met recordprijzen. Nadien volgde een terugval, omdat door de halfgeleidertekorten minder auto's werden geproduceerd. Tegelijk vloeide ook speculatief geld uit de sector. De aangepaste bedrijfswinst (ebitda) kwam in de tweede jaarhelft uit op 1,85 miljard dollar, tegenover 2,79 miljard in de eerste helft. Het jaarcijfer kwam uit op 4,64 miljard dollar (+55%). Sibanye realiseerde ook een vrije kasstroom van 2,5 miljard (+88%). De Zuid-Afrikaanse PGM-activiteiten leverden in de tweede jaarhelft de grootste bijdrage aan de ebitda (1,34 miljard dollar). De output steeg met 5 procent op jaarbasis naar 942.000 troy ounce, met een marge van 54 procent. De Amerikaanse PGM-activiteiten zijn kleiner (272.000 troy ounce) en leveren een iets lagere ebitda-marge op (51%). De goudproductie daalde in de tweede jaarhelft met 4 procent naar 554.000 troy ounce. Over het volledige boekjaar produceerden de goudmijnen 892.000 troy ounce. Dat zal dit jaar minder zijn door een staking die begin maart begon. Twee van de vier vakbonden verwerpen het loonvoorstel van Sibanye en blijven staken. In 2018 en 2019 sleepte een staking over nieuwe loonvoorwaarden vijf maanden aan. Sibanye wil meer inzetten op batterijmaterialen en zou daarom 1 miljard dollar investeren in Brazilië, in de Santa Rita-nikkelmijn van Atlantic Minerals en de Serrote-koper- en goudmijn van Minaraçao Vale Verde. Maar Sibanye riep een 'geotechnisch incident' bij Santa Rita in om de overname af te blazen. Dat is niet naar de zin van de eigenaar, Appian Capital, die Sibanye aan zijn koopbelofte wil houden. Wordt vervolgd. Vorig jaar stapte de groep in een joint venture met Ioneer Limited, die een belang in de Rhyolite Ridge-lithiummijn in Nevada heeft. Eerder nam ze al een participatie in het Finse lithiumbedrijf Keliber. Door de hoge vrije kasstroom is de financiële positie versterkt en kwam er ruimte voor bijkomende aandeelhoudersvergoedingen. Sibanye keerde over de tweede jaarhelft 0,4868 dollar per aandeel uit, of 35 procent van de onderliggende winst. Dat brengt de totale vergoeding over 2021 op 1,2589 dollar, ongeveer een kwart meer dan een jaar eerder. Daarnaast zijn voor 8,5 miljard rand of 575 miljoen dollar aandelen ingekocht (5% van de uitstaande aandelen). Eind vorig jaar had Sibanye 1,9 miljard dollar in kas. Daar stond een schuld van 1,18 miljard tegenover. De nettocashpositie bedroeg 720 miljoen dollar. In combinatie met de beschikbare kredietlijnen bedraagt de liquiditeit 3 miljard dollar.ConclusieOndanks een iets zwakkere tweede jaarhelft door lagere verkoopprijzen heeft Sibanye een uitstekend jaar achter de rug. Door de oorlog in Oekraïne stijgt de palladiumprijs weer, maar de staking bij de Zuid-Afrikaanse goudmijnen bederft de pret. Ook de afgeblazen overname in Brazilië kan een juridisch en financieel staartje krijgen. Sibanye blijft een van de goedkoopste edelmetalenproducenten, maar het aandeel draagt een bovengemiddeld risico. Door het aantrekkelijke rendement, de sterke financiële positie en een verwachte stijging van de edelmetaalprijzen behouden we het koopadvies.Advies: koopwaardig Risico: hoogRating: 1CKoers: 15,69Ticker: SBSWIsin-code: US8257242060Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 11 miljard dollarK/w 2021: 5,4Verwachte k/w 2022: 6,7Koersverschil 12 maanden: -16,9%Koersverschil sinds jaarbegin: +25,3%Dividendrendement: 8%