Het tweede kwartaal bracht beterschap voor Agfa. De omzet steeg met 11 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2020. De bedrijfscashflow klopte met een onderliggende stijging van 29 procent ruim de verwachtingen. Agfa krikte de winstgevendheid op door onder meer de hogere inputkosten in verschillende divisies door te rekenen aan de klant. Het bedrijf waarschuwt er ook voor dat het in de tweede jaarhelft moeilijker wordt om de hogere grondstofkosten te verhalen op de klanten. De groep verwacht een herstel van de volumes, maar de winstgevendheid zal iets meer onder druk komen van de hogere inputkosten en van de structurele achteruitgang van de grafische divisie. Agfa verdedigt de marges met een strikt kostenbeheer. Het bedrijf is weer winstgevend na een verlieslatende coronaperiode. In het tweede kwartaal klokt de bedrijfswinst af op 25 miljoen, terwijl de markt slechts op 13 miljoen euro had gerekend.De radiologiedivisie blijft met een bedrijfswinst van 15 miljoen euro in het tweede kwartaal de hofleverancier van de groepswinst. De omzet en de winst herstelden van een zwak eerste kwartaal, maar benaderden het pre-covidniveau nog niet, onder meer omdat een aantal regio's, zoals India en Latijns-Amerika, nog worstelden met covid-19. De Healthcare IT-afdeling presteerde conform de verwachtingen dankzij een stijging van zowel de omzet als de winst in vergelijking met het eerste kwartaal. De vergelijkingen met dezelfde periode vorig jaar zijn minder flatterend, maar dat komt omdat een groot project in de Verenigde Staten toen de resultaten een boost gaf. Het bedrijf meldt dat het orderboek op een erg gezond niveau standhoudt. Het positieve commerciële momentum levert zowel nieuwe klanten op als extra verkoop bij bestaande klanten.Ook de verkoop van grootformaatprinters herstelde stevig, wat het herstel in de divisie digital print & chemicals droeg. Ook hier droegen prijsverhogingen hun steentje bij aan een bescherming van de winstgevendheid. Het zorgenkindje blijft de grafische divisie (Offset Solutions), hoewel ook die divisie een mooi herstel kon boeken. De omzet steeg met 18 procent dankzij de combinatie van volumeherstel en hogere prijzen, zonder dat de volumes opnieuw de niveaus van voor de coronacrisis bereiken. In de tweede jaarhelft zal de kosteninflatie een hardere noot om kraken worden.Agfa verminderde zijn risicoprofiel door de pensioenschulden af te bouwen. De groep gebruikte 350 miljoen euro van de eerdere verkoop van een deel de Healtcare-divisie om de nettopensioenverplichtingen te verminderen van ruim 1 miljard euro naar minder dan 700 miljoen euro. Dankzij die ingreep zullen de kasuitgaven om de verplichtingen te honoreren dalen van 66 miljoen euro dit jaar, naar ruim 50 miljoen euro de volgende jaren. Het pensioendossier blijft als een molensteen om de nek van het bedrijf hangen, maar het touw is iets minder strak gespannen. Die verplichtingen bedragen nog 5 à 6 keer de bedrijfscashflow. Het bedrijf beschikt over een nettokaspositie van 350 miljoen euro eind juni.ConclusieVoor een herwaardering van het aandeel wachten beleggers al langer dan vandaag op een structureel herstel van de winstgevendheid. Eerst covid-19, straks de hogere inputkosten en de eeuwige veldslag met de structurele achteruitgang van de grafische divisie staan dat herstel in de weg, hoewel de groep over een aantal groeimotoren beschikt. Beleggers wachten op de bevestiging van betere resultaten. De waardering is fair te noemen met een ondernemingswaarde van 7 keer de bedrijfscashflow. We behouden het advies 'houden'. Advies: houdenRisico: hoogRating: 2CKoers: 3,75 euroTicker: AGE:BBISIN-code: BE0003755692Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 615 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 50Koersverschil 12 maanden: +5%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: -