De plussen konden de minnen niet compenseren in de eerste zes maanden van 2020.

Het coronavirus betekent voor Sioen niet alleen maar kommer en kwel. De West-Vlaamse specialist in technisch textiel kreeg van de Belgische overheid een order voor 6 miljoen filterdoeken voor in mondmaskers. Ook de productie van bijvoorbeeld medische schorten groeide sterk. De omzetten uit industrieën die zwaar getroffen zijn, zoals vrije tijd (zeilen, kamperen, ...), slonken natuurlijk wel. De activiteit van Sioen draait om het bedekken van een drager met een beschermlaag. Sioen is de enige volledig geïntegreerde speler in zijn sector, wat het bedrijf de hoogste marges oplevert. Er zijn drie divisies. Coating (spinnen, weven en coaten) leverde, inclusief het onlangs overgenomen Dickson Saint Clair, in het eerste kwartaal van dit jaar 67 procent van de groepsomzet op. Chemicals (industriële pasta's, vernissen en inkten) staat voor 8 procent en Apparel (confectie van technische kledij) voor 25 procent van de groepsomzet. Het belangrijkste deelsegment van Sioen zijn dekzeilen voor vrachtwagens (15% van de groepsomzet). Daarin is het bedrijf de marktleider. In de eerste jaarhelft bedroeg de omzet 250,5 miljoen euro, 5,4 procent minder dan de 264,7 miljoen euro van de eerste helft van 2019. Op het eerste gezicht lijkt de coronaschade enorm mee te vallen. Maar de omzet voor de eerste jaarhelft is aangedikt door de extra omzet van de overnames van Dickson Saint-Clair en Techma Coatings (afgerond in mei 2019). De vergelijkbare omzet daalde met 12,2 procent. In de Coating-divisie, waar het overgenomen Dickson Saint-Clair deel van uitmaakt, zakte de omzet met 0,7 procent, tot 167,2 miljoen euro. Maar organisch was er een achteruitgang met 11,4 procent. Ook in de beide andere divisies kromp de omzet. In de Apparel-divisie, die de omzet vorig jaar nog met 8,7 procent zag stijgen dankzij heel wat gewonnen aanbestedingen, ging dat cijfer 15,6 procent lager, van 74,7 naar 63,0 miljoen euro. Aanbestedingsprocedures zijn in volle coronacrisis geen prioriteit van de overheden. De kleinere Chemicals-divisie wist de schade te beperken tot een omzetkrimp van 6,5 procent,van 21,7 naar 20,3 miljoen euro. Dankzij een forse daling van polymeren (olie-extracten en grondstoffen voor Sioen) en een strikte kostenbeheering verbeterde de rendabiliteit van de groep. De daling van de herwerkte bedrijfskastroom (rebitda) bleef beperkt tot 0,5 procent, van 31,4 naar 31,25 miljoen euro. Dat komt overeen met een toename van rebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) van 11,9 procent in de eerste helft 2019 naar 12,5 procent in de eerste helft van 2020. De groepswinst steeg met 22,3 procent, van 13,0 naar 15,9 miljoen euro, maar dat heeft te maken met eenmalige meerwaarden op de verkoop van een terrein en gebouwen in Indonesië. Sioen is een van de bedrijven die vrij snel in de coronacrisis beslisten het dividend te schrappen. ConclusieSioen zag een margeherstel in de eerste jaarhelft, maar het management blijft noodgedwongen voorzichtig over de tweede jaarhelft. Al denken we dat de groep met haar unieke marktpositie ook in crisistijden stevige (dubbelcijferige) ebitda-marges zal halen. Daarnaast is er ook een sterke balans. Het aandeel blijft potentieel een portefeuillekandidaat.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 18,30 euroTicker: SIOE BBISIN-code: BE0003743573Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 362 miljoen euroK/w 2019: 13Verwachte k/w 2020: 18,5Koersverschil 12 maanden: -18%Koersverschil sinds jaarbegin: -20%Dividendrendement: -