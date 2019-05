Sioen hanteert een voorzichtige prognose voor het boekjaar 2019. De tradingupdate doet vrezen dat de winstmarges door de stijgende olieprijs nog meer onder druk komen.

Door de bescheiden start van het boekjaar heeft Sioen zijn verwachtingen voor het volledige boekjaar neerwaarts bijgesteld. Na een periode dat de omzet was gestagneerd, had de West-Vlaamse onderneming de jongste jaren nochtans weer de aandacht van de analisten en de beleggers getrokken met een sterke groei van de omzet. Zo steeg de omzet in het boekjaar 2017 met 30,2 procent (van 363,4 naar 473,1 miljoen euro). De groeiversnelling was wel vooral een gevolg van belangrijke overnames zoals die van Manifattura Fontana (geosynthetica), Dimension-Polyant (de wereldmarktleider in zeildoeken en de grootste overname van Sioen), James Dewhurst Groep, Verseidag Ballistic Protection en Ursuit (professionele duikpakken).

...