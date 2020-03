De omzet nam in het boekjaar 2019 minder fors toe dan gemiddeld over de afgelopen jaren. Maar in de tweede jaarhelft zag de groep de marges herstellen.

Voor Sioen begon 2019 in mineur. Al bij de tradingupdate over het eerste kwartaal moest de West-Vlaamse onderneming de verwachtingen voor het boekjaar 2019 al temperen. Sioen wist de jongste jaren dankzij een sterke omzetgroei nochtans weer de aandacht van analisten en beleggers te trekken. In het boekjaar 2017 klom de omzet 30,2 procent hoger, van 363,4 naar 473,1 miljoen euro. De groeiversnelling was wel vooral een gevolg van overnames, zoals Manifattura Fontana (geosynthetica), Dimension-Polyant (de wereldmarktleider in zeildoeken en de grootste overname ooit van Sioen) en James Dewhurst Groep in de coatingdivisie, en Verseidag Ballistic Protection en Ursuit(professionele duikpakken) in de divisie Apparel.De activiteiten van Sioen draaien rond het aanbrengen van een beschermlaag op een drager. De klemtoon ligt op hoogwaardige technische beschermkledij. Een ander belangrijk segment voor de groep is dekzeilen voor vrachtwagens, waarin ze de marktleider is. Die zijn goed voor zo'n 15 procent van de groepsomzet. De transportsector kende vorig jaar wel een moeilijk jaar. Sioen is ook de marktleider in zeildoek (circa 40% marktaandeel). Sioen is de enige volledig geïntegreerde speler in zijn sector. Mede daardoor heeft het de hoogste marges in de sector. De groep zet ook in op innovatie en een modern productieapparaat. Dankzij die continue investeringen in innovatie groeit de omzet bij de nieuwe technische toepassingen continu. Er zijn drie divisies: Coating (spinnen, weven en coaten; 61% van de groepsomzet in 2019), Chemicals(productie van industriële pasta's, vernissen en inkten; 8%) en Apparel(confectie van technische kledij; 31%). Vorig jaar was er 509,6 miljoen euro omzet, 0,7 procent meer dan in 2018 (506,2 miljoen). De omzet nam daarmee wel fors minder toe dan gemiddeld (6,7%) in de periode 2013 tot en met 2019. Maar, zoals gezegd, kreeg de jaarlijkse omzetgroei in die periode vooral een boost door overnames. De prestaties van de afdelingen liep sterk uiteen. Door de dip van de transportsector viel de omzet in de dominante Coating-divisie met 2,0 procent terug, tot 310,8 miljoen euro op vergelijkbare basis. Een heel ander beeld was er bij Apparel. De divisie van de professionele beschermkledij zag de omzet 8,7 procent klimmen, tot 157,1 miljoen euro. De afdeling wist heel wat aanbestedingen binnen te halen, onder meer in het brandweersegment. De verkopen uit aanbestedingen stegen met 20,8 procent, terwijl de traditionele verkopen met slechts 2,3 procent toenamen. De kleinere Chemicals-divisie liet een 6,4 procent lagere omzet optekenen in 2019: 41,7 miljoen euro. De bedrijfskasstroom (ebitda) ging in de eerste jaarhelft met 12 procent achteruit, van 35,6 naar 31,4 miljoen euro. In de tweede helft was er een inhaalbeweging, zodat Sioen het jaar 6,6 procent lager eindigde (van 69,6 naar 65,0 miljoen euro). De ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) bedroeg in het laatste kwartaal 14,7 procent, tegenover 13,8 procent in 2018. Voor het boekjaar was dat 12,8 procent. De groepswinst zakte 18,8 procent lager, van 33,8 naar 27,4 miljoen euro, of 1,39 euro per aandeel. Toch wordt een hoger dividend (+5%) voorgesteld: 0,65 euro bruto per aandeel. ConclusieSioen had een zwakke eerste jaarhelft, maar de marge herstelde in het tweede halfjaar. Het management kijkt, los van het coronavirus, wel positief naar 2020. De waardering tegen 12 keer de verwachte winst 2020 en 6 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) 2020 is aan de lage kant, gezien de unieke marktpositie van de groep. Het aandeel komt in aanmerking voor de voorbeeldportefeuille (thema herstel), nadat de coronahysterie voorbij is.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 15,00 euroTicker: SIOE BBISIN-code: BE0003743573Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 297 miljoen euroK/w 2019: 11Verwachte k/w 2020: 12Koersverschil 12 maanden: -40%Koersverschil sinds jaarbegin: -34%Dividendrendement: 3,9%