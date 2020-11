De familie Sioen wil het aandeel van de beurs halen. Als er een bod van 23 euro per aandeel komt, adviseren we er niet op in te gaan.

Het was toch even opkijken toen de familie Sioen aankondigde het aandeel van de beurs te willen halen. De familiale holding Siholdoverweegt 23 euro per aandeel te betalen, maar alleen als de ze erin slaagt haar belang van 65 procent naar minstens 95 procent op te trekken. Dan kan de familie Sioen een 'uitrookbod' doen en het aandeel van de beurstabellen halen. Sioen kwam in oktober 1996 naar de beurs tegen omgerekend 3,47 euro per aandeel (van Belgische frank naar euro en rekening gehouden met de aandelensplitsing). De piekkoers werd wel al in 1999 bereikt: 45,4 euro. De bankencrisis bracht de koers weer helemaal naar af, maar tussen 2012 en 2017 was er opnieuw een sterke periode met een koersklim van afgerond 5 naar 33 euro. De coronacrisis bracht het aandeel weer onder 15 euro. De delisting is er nog niet. We zitten nog in de consultatiefase. Het aandeel van de beurslijsten laten schrappen zal de familie zo'n 160 miljoen euro kosten. Daarvoor moet nog de nodige financiering worden verkregen. We moeten dus nog in voorwaardelijke wijs spreken, maar het zou toch een gemis zijn voor het al vrij schraal aanbod op Euronext Brussel. De West-Vlaamse onderneming en specialist in technisch textiel is een van de weinige industriële parels op de Brusselse beurs met een uniek profiel. Het bedrijf bedekt dragers met een beschermlaag. Sioen is uniek omdat het de enige volledige geïntegreerde speler is. Dat zorgt mee voor de hoogste marges in de sector. Er zijn drie divisies: Coating(spinnen, weven en coaten, 67% van de groepsomzet), inclusief het recent overgenomen Dickson Saint Clair, Chemicals (productie van industriële pasta's, vernissen en inkten, 8% van de groepsomzet) en Apparel (confectie van technische kledij, 25% van de groepsomzet). Sioen is de wereldmarktleider in dekzeilen voor vrachtwagens, zeildoeken en een topspeler in professionele duikpakken. Ondanks het feit dat de Belgische overheid een bestelling plaatste voor 6 miljoen filterdoeken voor mondmaskers, zag Sioen af van de covid-19-pandemie in het eerste halfjaar. De omzet bedroeg 250,5 miljoen euro, een daling van -5,4 procent ten opzichte van de 264,7 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2019. Op het eerste gezicht leek de coronaschade enorm mee te vallen. Maar dat omzetcijfer voor de eerste jaarhelft is geflatteerd door extra omzet van overnames. Als we de vergelijkbare omzet bekijken, dan is er sprake van een daling met 12,2 procent. Een forse daling van polymeren (olie-extracten en grondstoffen voor Sioen) en een strikte kostenbeheersing zorgen er wel voor dat de rendabiliteit van de groep verbeterde. De daling van de herwerkte bedrijfskastroom (rebitda) bleef beperkt tot 0,5 procent (van 31,4 naar 31,25 miljoen euro). ConclusieAls er een bod van 23 euro per aandeel komt, adviseren we er niet op in te gaan. Het is misschien een fair bod in een jaar waarin de coronacrisis voor een diepe economische crisis zorgt, maar over de hele economische cyclys heen is dat bod te laag. Vooral als we denken aan de sterke balans en aan de unieke marktpositie van de groep met de verticale integratie, die ook in crisistijden stevige ebitda-marges toelaat. Bovendien zijn de jongste jaren enkele toekomstgerichte overnames (zoals Dimension-Polyant en Ursuit) gedaan, die na de coronaperiode nog meer kunnen renderen. We verlagen het advies van 'koopwaardig' naar 'houden'. Pas tegen 25,75 euro of meer gaan we overstag.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 22,00 euroTicker: SIOE BBISIN-code: BE0003743573Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 436 miljoen euroK/w 2019: 15Verwachte k/w 2020: 21,5Koersverschil 12 maanden: +1%Koersverschil sinds jaarbegin: -2%Dividendrendement: -