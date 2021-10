Na twee mindere jaren wordt 2021 onverhoopt een boerenjaar voor de Antwerpse plantagegroep Sipef. Daar zijn vier factoren debet aan.

Een eerste factor is de beter dan verwachte palmolieproductie. Sipef trok de sterke groei van de productie van eigen palmvruchten met 18 procent tot 686.431 ton in de eerste jaarhelft door in het derde kwartaal, met een toename van 14,2 procent tegenover het derde kwartaal van 2020 tot 371.324 ton. Na negen maanden bedraagt de stijging 16,6 procent tot 1,06 miljoen ton. Sipef profiteert van de gunstige klimatologische omstandigheden, maar ook van goede bemestingsprogramma's en de eerste effecten van de herbeplantingen in Indonesië. Het extractiepercentage (de hoeveelheid olie uit 1 ton vruchten) nam op groepsniveau met 2,96 procent toe tot 23,8 procent (23,9% na negen maanden), waaronder een sterke 25,8 procent in Papoea-Nieuw-Guinea (+4,92% en 25,6% na negen maanden). De palmolieproductie steeg in het derde kwartaal met 18,14 procent tot 100.017 ton, waardoor de teller na negen maanden op 291.668 ton staat (+18,07%). Opvallend is de sterke toename in Papoea-Nieuw-Guinea met een productiestijging met 53,53 procent tot 22.567 ton in het derde kwartaal en met 47,61 procent tot 69.304 ton na negen maanden. Het sneller dan verwachte herstel van de schade die drie vulkaanuitbarstingen aan de plantages hadden toegebracht, is de tweede factor die de sterke groeicijfers verklaart. Op basis van een verwachte lagere productiegroei in het vierde kwartaal mikt Sipef op jaarbasis op een toename van de productie omtrent 15 procent, tegenover nog minstens 10 procent bij de halfjaarrapportering. Een derde factor is de enorme hausse van de palmolieprijzen. Sipef verkocht al 88 procent van zijn verwachte jaarproductie tegen gemiddeld 1.057 dollar per ton, tegenover 94 procent tegen 703 dollar per ton op hetzelfde moment vorig jaar (+50,4%). Onlangs piekte de prijs zelfs boven 1.400 dollar per ton, het hoogste niveau ooit. De verwachte prijsdaling vanaf de zomer is er niet gekomen, ondanks de bijstelling van de fors verhoogde heffing in Indonesië op de uitvoer van palmolie eind juni 2020 - de vierde ondersteunende factor. Al dat goede nieuws vertaalt zich in een verhoging van de jaarverwachting van de recurrente nettowinst (zonder eenmalige elementen) van 60 à 70 miljoen dollar tot 80 miljoen dollar. Dat cijfer houdt geen rekening met de meerwaarde van 11 miljoen dollar op de verkoop van het volledige belang in de Indonesische dochter PT Melania, die de helft van de rubberplantages en de volledige theeactiviteiten van Sipef bezit. Uitstekend nieuws is dat Sipef verwacht dat de extreem hoge prijzen mogelijk tot midden 2022 kunnen aanhouden door de heel lage voorraden bij de eindklanten, in combinatie met de aanhoudend tegenvallende wereldwijde productie van palmolie en de meeste concurrerende plantaardige oliën. Sipef verwacht dat de nettoschuld van 151,2 miljoen dollar van eind 2020 tegen eind 2021 zal halveren (120 miljoen op 30 juni). Daarmee is de dreigende vertraging van de uitbouw van het areaal richting 100.000 hectare (83.938 hectare eind 2020) eensklaps van de baan. Het uitbreidingsprogramma zal de groepsproductie tegen 2030 opkrikken van bijna 400.000 naar 600.000 ton. ConclusieHet aandeel van Sipef steeg na de sterke kwartaalupdate naar het hoogste niveau sinds 2018. We denken dat de beurshausse nog altijd achterloopt tegenover de hausse op de palmoliemarkt en zien verder opwaarts koerspotentieel richting 70 euro. Koopwaardig (rating 1B).Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 60,8 euroTicker: SIP BBISIN-code: BE0003898187 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 627,4 miljoen euroK/w 2020: 51Verwachte k/w 2021: 9Koersverschil 12 maanden: +34%Koersverschil sinds jaarbegin: +32%Dividendrendement: 0,6%