De stijging van de palmolieprijs met 10 procent sinds eind juli ging voorbij aan het aandeel van Sipef dat stabiliseerde rond 45 euro. We vinden dat onterecht.

De Antwerpse plantageroep Sipef trok in het derde kwartaal de positieve lijn van de eerste jaarhelft door. Op groepsniveau steeg de palmolieproductie met 4,76 procent tegenover het derde kwartaal van 2019 tot 84.659 ton. De groei was iets minder dan in het eerste halfjaar (+5,64% tot 162.638 ton). De toename na negen maanden bedraagt 5,34 procent. De productie op basis van de eigen palmvruchtenproductie steeg met 1,46 procent tot 72.011 ton en na negen maanden met 1,93 procent tot 202.905 ton.

...

De Antwerpse plantageroep Sipef trok in het derde kwartaal de positieve lijn van de eerste jaarhelft door. Op groepsniveau steeg de palmolieproductie met 4,76 procent tegenover het derde kwartaal van 2019 tot 84.659 ton. De groei was iets minder dan in het eerste halfjaar (+5,64% tot 162.638 ton). De toename na negen maanden bedraagt 5,34 procent. De productie op basis van de eigen palmvruchtenproductie steeg met 1,46 procent tot 72.011 ton en na negen maanden met 1,93 procent tot 202.905 ton. De palmolieproductie hangt af van de productie van de palmvruchten in combinatie met het extractiepercentage, de hoeveelheid olie die uit de vruchten wordt gehaald. De productie van palmvruchten van de eigen palmbomen klom met 2,83 procent tegenover het derde kwartaal van 2019 tot 325.179 ton. Na negen maanden is er een toename met 1,92 procent tot 889.827 ton. In Indonesië werden dalingen op de plantages van Agro Muko (-10,8% tot 91.513 ton) en van Tolan Tiga (-5,6% tot 89.484 ton) gedeeltelijk gecompenseerd door hogere cijfers van UMW/TUM (+11,1% tot 65.546 ton), terwijl de productie in Zuid-Sumatra terugviel (-3,4% tot 19.173 ton) wegens de versnelde herbeplanting van Dendymarker. Het extractiepercentage daalde van 23,5 procent naar 22,5 procent, waardoor de olieproductie beperkter toenam (+1,8%) dan de vruchtenproductie (+3,4%). Het beste nieuws kwam uit Papoea-Nieuw-Guinea. Daar verloopt het herstel van de productie na de drievoudige vulkaanuitbarsting vorig jaar gunstig. In het derde kwartaal klom de eigen vruchtenproductie er met 48,4 procent tegenover 2019 tot 59.463 ton, waardoor de achterstand na negen maanden is gekrompen tot 3,3 procent. In combinatie met 21,95 procent meer ingekochte vruchten (45.516 ton) en een sterk extractiepercentage van 24,6 procent (22,2% vorig jaar) was dat voldoende voor een productiestijging met 50,47 procent tot 25.822 ton. Na negen maanden is de productie met 11,3 procent toegenomen tot 86.686 ton. Sipef verwacht dit jaar 25.000 ton minder te produceren in Papoea-Nieuw-Guinea, maar de productie zal vanaf 2022 volledig herstellen. Op jaarbasis verwacht Sipef een productiegroei tussen 5,3 en 10 procent.De palmolieprijs herstelde de voorbije maanden door een sterke vraag, geholpen door oogstproblemen bij andere oliën (zonnebloemolie, koolzaadolie) en een krappe sojamarkt. Daardoor kon Sipef al 94 procent van de verwachte jaarproductie verkopen tegen gemiddeld 703 dollar per ton. Op hetzelfde moment vorig jaar was 88 procent verkocht tegen 571 dollar per ton. Sipef verwacht voor 2020 het recurrente (zonder eenmalige elementen) nettoverlies van 15,4 miljoen dollar in 2019 om te buigen in een nettowinst van 10 tot 15 miljoen. In de eerste jaarhelft was er nog een beperkt nettoverlies van 0,7 miljoen dollar. Tegen de huidige prijzen kan het investeringsprogramma in Zuid-Sumatra worden voortgezet zonder de nettoschuld te verhogen. In de verlieslatende rubberactiviteiten worden besparingen doorgevoerd en herbestemmingen van de plantages richting palmbomen voorbereid.ConclusieDe stijging van de palmolieprijs met 10 procent sinds eind juli ging voorbij aan het aandeel van Sipef dat stabiliseerde rond 45 euro. We vinden dat onterecht in het licht van het robuuste herstel van de productie in Papoea-Nieuw-Guinea en de gunstige vooruitzichten voor de palmolieprijzen. De waardering is aantrekkelijk tegen circa 7950 dollar per beplante hectare en 0,9 keer de boekwaarde. We verhogen het advies. Het aandeel is een kanshebber voor een opname in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 44,30 euroTicker: SIP BBISIN-code: BE0003898187 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 468,7 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: 56Koersverschil 12 maanden: -1%Koersverschil sinds jaarbegin: -19%Dividendrendement: -