Situatie Apple is minder erg dan gevreesd

Vorige zomer doorbrak het technologiebedrijf nog de grens van 1000 miljard of 1 biljoen dollar aan beurswaarde. Maar in het najaar kwamen almaar meer signalen dat het niet zo goed meer ging met de iPhone, het sterproduct van de groep. Toeleveranciers meldden een forse daling van het aantal bestellingen van componenten voor de smartphone. Dat was bovendien niet het enige probleem. De groep kende ook problemen in China.

...