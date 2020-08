Mexico huisvest de drie operationele mijnen van First Majestic en in dat land waren de coronamaatregelen bijzonder streng. Pas eind mei mochten de mijnactiviteiten weer worden opgestart, waardoor het tweede kwartaal niet representatief was. Na amper vijf weken productie tussen april en juni werd 3,5 troy ounce zilverequivalent geproduceerd (1,8 miljoen troy ounce zilver en 16.000 troy ounce goud). Dat is een pak minder dan de 6,2 miljoen in het eerste kwartaal en de 6,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar (-45%).

Met de productiekosten ging het de andere richting uit, want de vaste kosten moesten onder een kleinere hoeveelheid worden verdeeld. De totale productiekosten (AISC) stegen op jaarbasis met ruim een kwart naar 18,57 dollar per troy ounce, 43 procent hoger dan in het eerste kwartaal (12,99 dollar). Het is een tijdelijke situatie. De omzet (34,9 miljoen dollar) nam een duik van 58 procent maar dat komt niet uitsluitend door de lagere output. De gemiddelde verkoopprijs van een troy ounce zilver was in het tweede kwartaal 17,33 dollar. Te weinig,volgens First Majestic, dat niet alles verkocht maar een voorraad aanlegde die eind juni 970.000 troy ounce zilver en 6000 troy ounce goud bevatte. Daarvan werd het grootste deel in juli en begin augustus verkocht tegen flink hogere prijzen, wat meer dan 25 miljoen dollar opleverde. De mijngroep boekte een operationeel verlies van 7,8 miljoen dollar. De uitzonderlijke kosten liepen op naar 9,2 miljoen dollar waarvan 7,2 miljoen covid 19-gerelateerd en 2 miljoen dollar door de staking bij San Dimas. Een jaar eerder was er nog een operationele winst van 4,2 miljoen dollar. Over de eerste jaarhelft kwam de productie uit op 9,7 miljoen troy ounce zilverequivalent. Alle mijnen zijn intussen weer operationeel en ook de uitbreidingswerken werden hervat. Bij San Dimas werd de nieuwe verwerkingsinstallatie geleverd. Die zal begin volgend jaar gebruiksklaar zijn en dagelijks 3000 ton ertsen kunnen verwerken. De Tayoltita-uitbreiding wordt eind dit jaar operationeel. Daarnaast werd de streamingovereenkomst met Silver Wheaton heronderhandeld in het voordeel van First Majestic. Bij Santa Elena liep de opstart van het Ermitaño-uitbreidingsproject een half jaar vertraging op. Bij La Encantada wordt de bouw van een lng-installatie voortgezet. First Majestic verwacht dat een groot deel van het productieverlies in de tweede jaarhelft wordt goedgemaakt. De neerwaartse bijstelling van de productie bleef dan ook beperkt. De nieuwe prognose gaat uit van 21,4 tot 22,9 miljoen troy ounce zilverequivalent tegenover 21,5 tot 24 miljoen voorheen. De verwachte AISC werd door de goedkope Mexicaanse peso zelfs met 10 procent verlaagd naar 12,29 tot 13,45 dollar. Tegen de huidige zilverprijs is First Majestic dus erg winstgevend. Het budget voor kapitaaluitgaven werd met bijna een kwart verminderd naar 131,8 miljoen dollar. Dat is net iets boven het niveau van 2019 (124 miljoen). First Majestic had na het tweede kwartaal 95,2 miljoen dollar in kas. Voor de publicatie van de kwartaalcijfers was dit opgelopen naar 128 miljoen dollar door de verkoop van de zilver en goud in voorraad. De converteerbare obligatielening van 137,4 miljoen dollar (rentevoet 1,875%) loopt volgend jaar af.ConclusieDe beurskoers van First Majestic verdrievoudigde tussen maart en juli en dat had vooral te maken met de explosie van de zilverprijs. De neerwaartse bijstelling van de productie bleef binnen de perken, maar nog belangrijker is dat de reserves meer waard werden. Onder meer door een slim voorraadbeheer zit First Majestic ook financieel in goede papieren.Advies : houden/afwachtenRisico : gemiddeldRating : 2BKoers : 11,87 euroTicker : AG USISIN-code : CA32076V1031Markt : New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie : 2,5 miljard dollarK/w 2019 : -Verwachte k/w 2020 : 113.6Koersverschil 12 maanden : +16%Koersverschil sinds jaarbegin : -3%Dividendrendement : -