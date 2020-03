X-Fab zal niet meteen weer winstgevend worden.

X-Fab is een foundry. Het produceert halfgeleiders voor bedrijven die zelf niet over productiecapaciteit beschikken. Het gaat om halfgeleiders voor de autosector (goed voor de helft van de omzet), de industrie, de medische sector en consumentenelektronica. De grootse klant is het zusterbedrijf Melexis, dat een derde van de groepsomzet levert. De groep is ook actief in prototyping. Het ontwikkelt en test halfgeleiders en systemen, om ze in een latere fase te commercialiseren.Voor het eindejaarskwartaal lag de lat erg laag: het management verwachtte 111 tot 118 miljoen dollar omzet en een marge op de bedrijfswinst (ebitda) tussen 1 en 7 procent. Toch slaagde X-Fab er niet in de winstprognose te behalen. De groepsomzet lag met 113,4 miljoen dollar 17 procent lager dan een jaar eerder. De ebitda zakte naar 2,6 miljoen dollar, tegenover nog een winst van 15,9 miljoen dollar een jaar eerder. Dat kwam door twee uitzonderlijke elementen: een provisie van 3,7 miljoen dollar voor waarborgkosten en een afboeking van 2,5 miljoen dollar op een stopgezet automatiseringsproject. Zonder die factoren was de ebitda-marge 3 procent geweest in plaats van -2,3 procent nu. De combinatie van een lagere omzet en hoge vaste kosten leidde tot een nettoverlies van 22,4 miljoen dollar. Over het volledige boekjaar daalde de omzet met 14 procent naar 506,4 miljoen dollar. De ebitda-marge bleef steken op 5,6 procent, tegenover 16,1 procent een jaar eerder. Er was een nettoverlies van 49,1 miljoen dollar, of 38 dollarcent per aandeel. De slechte cijfers zijn geen verrassing. Vooral de autosector (-14%) en de consumentendivisie (-22%) lieten het afweten. De gevolgen van het coronavirus kunnen het verwachte herstel van de autosector flink vertragen. De omzetstijging bij de kleine medische divisie (+17%) en de groei van prototyping (+14%) compenseerden de achteruitgang bij de grotere afdelingen. X-Fab is voorzichtig positief dankzij een toename van het aantal orders in het vierde kwartaal. Het orderboek dikte met 5 procent op jaarbasis aan, tot 128,2 miljoen dollar. In november en december meldde het bedrijf de grootste orderinname sinds half 2018. Dat, in combinatie met snelle levertermijnen, wijst op lage voorraden bij de klanten. X-Fab verwacht voor het lopende eerste kwartaal 125 tot 132 miljoen dollar omzet en een ebitda-marge tussen 6 en 10 procent. Voor het hele boekjaar wordt dat een omzetgroei met 10 procent en een ebitda-marge tussen 10 en 15 procent. X-Fab noteert in euro op Euronext Parijs, maar rapporteert in dollar, omdat in die munt het grootste deel van de omzet wordt afgerekend. Vorig jaar ging het om 75 procent, tegenover nog 82 procent in 2018. X-Fab streeft naar een betere natuurlijke hedge van het wisselkoersrisico door het aandeel van de euro in de omzet te vergroten. Voor dit jaar verwacht X-Fab een verhouding dollar-euro van 70-30. De cashpositie was eind december afgenomen naar 173,2 miljoen dollar, tegenover nog 242,8 miljoen een jaar eerder. De kapitaaluitgaven blijven op een laag pitje staan zolang de onzekerheid aanhoudt. Toch zijn de efficiëntie en de capaciteit van verschillende productielijnen de voorbije kwartalen verhoogd. Maar dat zal pas vruchten afwerpen wanneer ook de bezettingsgraad van de fabrieken weer toeneemt.ConclusieDe koersstijging in aanloop naar de kwartaalcijfers was nergens op gebaseerd en werd dan ook ongedaan gemaakt. Ondanks voorzichtig positieve signalen delen we het optimisme rond een snel herstel van de autosector niet. X-Fab heeft op korte termijn geen uitzicht op winst en positieve vrije kasstromen zitten er al helemaal niet in. Tegen 0,9 keer de boekwaarde is het aandeel correct gewaardeerd.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 3,95 euroTicker: XFAB FPMarkt: Euronext ParijsISIN-code: BE0974310428Beurskapitalisatie: 500 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -12,5%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: -