Snelheid herstel blijft teleurstellen

In het derde kwartaal van 2018 bleef de oliedienstengigant in de buurt van de verwachtingen. De uiteindelijke koersreactie was positief, maar niet voor de koers zijn laagste peil in vijf jaar had bereikt. De marktverwachtingen moesten dan ook geregeld worden teruggeschroefd in de loop van de voorbije twaalf maanden, wat ook duidelijk te zien is in de koersontwikkeling.

...