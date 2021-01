Sofina blijft voor beleggers een onnavolgbare mogelijkheid om te investeren in beloftevolle technologiebedrijven.

Sofina wierp via een korte nieuwsbrief een eerste blik op het wedervaren in 2020. De resultaten mogen worden gezien. In het coronajaar 2020 dikte de waarde van de portefeuille aan met 0,97 miljard euro, goed voor een rendement van 12,3 procent. Daarmee klopte de investeringsmaatschappij opnieuw de wereldindex die haar belangrijkste referentie is. Die index bleef steken op een winst van 6,6 procent. De Bel-20 moest vorig jaar vrede nemen met een verlies van 8,6 procent. Sofina maakte vooral in de tweede helft van het jaar een sterke comeback. In de eerste helft van het jaar, in volle coronacrisis, ging de portefeuille van Sofina 4 procent achteruit, om in de tweede helft met 15 procent op te veren. Dat herstel komt niet uit de lucht vallen. De portefeuille van Sofina steekt vol beloftevolle technologiebedrijven die hun waardering de voorbij kwartalen pijlsnel zagen stijgen. De verschroeiende rit van de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq spreekt boekdelen. Ook bij een beursnotering of een kapitaaltransactie kwam de marktwaarde van die ondernemingen aan de oppervlakte. Sofina kan het belang van 9,1 procent in The Hut Group, een onlineverdeler van schoonheidsproducten, op 650 miljoen euro waarderen sinds de beursgang van vorig jaar. Sofina dankt het fraaie rendement niet alleen aan het technologiefeestje. De investeringsmaatschappij plukt ook de vruchten van haar aanwezigheid op de markten die het snelst herstellen van covid-19, zoals de Verenigde Staten en China. De specialisatie in vier kernsectoren, de geografische diversificatie en de voorliefde voor groeibedrijven blijft een winnende formule (lees ook p. 6). Sofina groepeert haar belangen in drie pijlers. De eerste pijler omvat de minderheidsinvesteringen in mature bedrijven, zoals Danone en Colruyt, die Sofina voor de lange termijn aanhoudt. Sofina bouwt de historische participaties verder af, en investeert in groeibedrijven zoals The Hut Group of Byju's, een andere voltreffer van Sofina. Het belang in dat snel groeiende onlineleerplatform uit India is al 770 miljoen waard. Een nieuwe aanwinst is een belang in het Spaanse Salto Systems, een wereldleider in elektronische toegangssystemen voor gevoelige sectoren. De tweede investeringspijler omvat de beleggingen in gereputeerde durfkapitaalfondsen. Dankzij dat unieke netwerk kan Sofina instappen in beloftevolle technologiebedrijven, nog voor ze helemaal doorbreken. Ook in 2020 zorgde die pijler voor het gros van de waardecreatie. Die portefeuille steeg van 2,37 miljard euro naar 3,19 miljard euro. Na een moeilijker eerste jaarhelft merkte Sofina dat het slot van de kapitaalmarkten ging, met als resultaat een uitzonderlijk hoge IPO-activiteit die een pak waarde en cash vrij maakte. Ook de derde pijler, de directe investeringen in groeibedrijven, toonde veerkracht, opnieuw dankzij de blootstelling aan technologie en de aanwezigheid op de juiste markten. Sofina nam een klein belang in de Belgische databeheerder Collibra, en bewees de voorliefde voor de Indiase markt met een investering in Cred, een platform om kredietkaarten te beheren. In die portefeuille zitten nog heel wat verborgen parels. ConclusieNa de coronadip van maart boekte de koers een spectaculair herstel in het spoor van de oplopende waarderingen voor technologiebedrijven. Het aandeel noteert met een premie van 7 procent ten opzichte van de intrinsieke waarde. Dat is niet onterecht. Sofina blijft voor beleggers een onnavolgbare mogelijkheid om te investeren in beloftevolle technologiebedrijven. Het advies blijft houden. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 274 euroTicker: SOF BBISIN-code: BE0003717312Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 9,3 miljard euroK/w 2020: 9Verwachte k/w 2020: 10Koersverschil 12 maanden: +29%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%