De foto op langere termijn oogt nog fraaier. De voorbije vijftien jaar behaalde de holding een gemiddeld jaarrendement op eigen vermogen van 10 procent, tegenover 7 procent voor een wereldindex, en 3 procent voor Europese aandelen. De holding heeft uitvoerig bewezen een neus te hebben voor bedrijven die nog aan het begin van hun waardecreatie staan. Sofina kan dat omdat de holding de voorbije decennia in alle discretie een netwerk opgebouwd heeft dat haar toegang geeft tot de meest interessante durfkapitaalinvesteringen in Europa, Azië en de VS. Voor kleine beleggers is Sofina een unieke mogelijkheid om toegang te krijgen tot een select kransje van groeibedrijven en wereldvermaarde fondsen. Sofina is echter al lang geen 'schone slaapster' meer op de Brusselse beurs. De combinatie van de sterke prestaties en een opener communicatiebeleid resulteerde in de fel toegenomen interesse van beleggers, met als logisch gevolg een stevige hausse van het aandeel. Bij een koers van 212 euro noteert het aandeel dicht bij de intrinsieke waarde van 227 euro per aandeel, zoals door Sofina berekend op 31 december. Er is dus nog amper sprake van een korting, die in het verleden opliep tot zelfs 50 procent. Gezien de prestaties van het verleden en de unieke toegang tot durfkapitaal, zou niemand opkijken als de beurskoers klimt tot boven de intrinsieke waarde. Deze waarde wordt berekend op basis van de beurskoers voor de genoteerde participaties en van de waarderingsregels voor durfkapitaal voor de niet-genoteerde participaties. In de praktijk betekent dit dat de waardering grotendeels afhangt van de resultaten van de participaties en van een waardering die gangbaar is voor soortgelijke genoteerde bedrijven. Kortom, ook de intrinsieke waarde van Sofina danst op het ritme van de beurs.De portefeuille weegt 7,63 miljard euro en bestaat uit drie groepen van participaties. De eerste groep, goed voor 43 procent van de portefeuille, bestaat uit de minderheidsparticipaties die Sofina aanhoudt voor de lange termijn, vaak als ondersteunende partner van de grootste aandeelhouder. Sofina herschikte deze portefeuille grondig in 2019. Zo werden Nuxe (natuurlijke cosmetica), Lillydoo (luiers), en Drylock (hygiëne, hofleverancier van Lillydoo) toegevoegd aan de portefeuille, goed voor een gezamenlijke investering van 600 miljoen euro. Geld werd gevonden door participaties als Danone, SES en Orpea af te bouwen. De tweede poot, goed voor 26 procent, bestaat uit beleggingen in andere investeringsfondsen. Sofina stopte vorig jaar 490 miljoen extra in deze fondsen. De holding merkt een toestroom van geld op naar deze fondsen, maar zegt zorgvuldig en gedisciplineerd te werk te gaan. De derde pijler wordt gestoffeerd met investeringen in snelgroeiende bedrijven. Een mooi recent voorbeeld is de investering in Vinted, een onlinehandelsplatform voor tweedehandskledij. Bij een kapitaaloperatie in december werd een waardering van meer dan 1 miljard dollar op het bedrijf gekleefd. Ook aan de Indiase leerapp Byju's beleefde Sofina al veel plezier. Het belang van 8,7 procent in Byju's is intussen zeventien keer meer waard dan toen Sofina instapte. ConclusieDoor de hausse van de voorbije maanden benadert de koers de intrinsieke waarde van de portefeuille. Het dividendrendement is karig, maar met Sofina kopen beleggers een toegangsticket tot een unieke portefeuille durfkapitaal. De holding bewees uitvoerig dat dit ticket borg staat voor rendementen die de markt kloppen. Sofina hoort daarom thuis in elke goed gediversifieerde portefeuille. Ondanks het gestegen prijskaartje is het advies kopen.Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 211,5 euroTicker: BBISIN-code: BE0003717312Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 7,1 miljard euroK/w 2019: 6Verwachte k/w 2020: 7 Koersverschil 12 maanden: +22,3%Koersverschil sinds jaarbegin: +9%Dividendrendement: 1,36%