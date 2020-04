Als de coronacrisis ergens een V-vorming herstel geproduceerd heeft, dan is het wel in de beurskoers van Sofina.

De holding ontsnapte bij het uitbreken van de crisis niet aan de kaalslag, maar de koers herstelde de vorige week zo sterk dat nieuwe records op de tabellen verschenen. Beleggers kregen heel even de kans de holding met een korting van ruim 30 procent op te pikken. Nu betalen ze weer een koers die de intrinsieke waarde van 227 euro per aandeel benadert.Dat snelle herstel mag niet helemaal verbazen. De portefeuille van Sofina is relatief immuun voor covid-19, dankzij de sterke geografische spreiding en investeringen in sectoren en thema's die vrij goed bestand zijn tegen de coronacrisis. De focus van Sofina ligt op bedrijven die de digitale transformatie begeleiden, bedrijven die actief zijn in consumptiegoederen, de distributie en het onderwijs, en op bedrijven uit de gezondheidszorg. Dat belet niet dat de portefeuille ook bedrijven bevat die midscheeps getroffen worden door de crisis, zoals GL Events, een Frans bedrijf dat evenementen organiseert. Daarnaast durft Sofina van de crisis gebruik te maken om zaken te doen in de getroffen sectoren. Zo stapte Sofina in Qingzhu, een beheerder van budgethotels in China. Dankzij de nettokaspositie van 455 miljoen euro kan Sofina ook inspelen op de investeringskansen die de crisis biedt. Behalve de gunstig gediversifieerde portefeuille kan Sofina ook haar langetermijnperspectief in de strijd gooien. De impact van de crisis op de economie zal nog lang nazinderen, maar de blik van Sofina is gericht op waardecreatie op de langere termijn. Dat klinkt mooi en vanzelfsprekend, maar de holding kan dat ook staven met cijfers. De voorbije vijftien jaar boekte ze een gemiddeld jaarrendement van 9,3 procent, tegenover 8,2 procent voor een brede Europese index. Sofina klopt dus systematisch de markt, met 2019 als spreekwoordelijke uitzondering. De aandeelhouders van Sofina moesten zich vorig jaar tevreden stellen met een totale return van 18 procent, terwijl de Europese beurzen 28 procent boden.Sofina houdt drie types van beleggingen aan. Ruim 40 procent van het vermogen is geïnvesteerd in minderheidsparticipaties voor de lange termijn, bijvoorbeeld in Colruyt, Danone, Drylock of Orpea. Ruim 30 procent van de portefeuille bestaat uit investeringen in andere durfkapitaalfondsen die voor de meeste beleggers ontoegankelijk zijn. Sofina merkt in zijn eind maart gepubliceerde jaarverslag op dat de grote vraag naar durfkapitaal de waarderingen van beloftevolle bedrijven de hoogte heeft ingejaagd, waardoor het moeilijker wordt een stevig rendement te verdienen via die fondsen. Ook de toegang tot het topsegment van durfkapitaalfondsen is complexer geworden, zegt Sofina, zonder het vertrouwen te verliezen dat ze haar bevoorrechte positie kan uitbouwen. De derde pijler wordt gestoffeerd met investeringen in snelgroeiende bedrijven. Die portefeuille bestaat vandaag uit 33 participaties, goed voor een totaal van 1,5 miljard euro. Een van de bekender namen is het het Indiase onlineleerplatform Byju's. Sofina verzilverde vorig jaar een deel van de winst, nadat die investering 17 keer in waarde gestegen was. ConclusieSofina verteerde de coronacrisis in een rotvaart dankzij een portefeuille gebaseerd op sectoren die bestand zijn tegen de impact van de coronacrisis. Het dividend is karig maar solide, en wordt verhoogd naar 2,9 euro bruto per aandeel. Sofina blijft voor beleggers een ticket tot een unieke portefeuille durfkapitaal, maar door de koersstijging van de voorbije maanden benadert de beurskoers de intrinsieke waarde. Het advies gaat naar 'houden'. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 218 euroTicker: BBISIN-code: BE0003717312Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 7,5 miljard euroK/w 2019: 6Verwachte k/w 2020: 7Koersverschil 12 maanden: +22%Koersverschil sinds jaarbegin: +18%Dividendrendement: 1,7%