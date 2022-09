De waardering is zwaar geraakt door de algemene beurscorrectie en door een aantal ongelukken in de portefeuille van Sofina.

Begin jaar dit jaar was het duidelijk dat het aandeel Sofina kwetsbaar was voor een correctie. Bij een koers van ruim 400 euro betaalden beleggers een premie van ruim 30 procent op de intrinsieke waarde van de portefeuille, die ook gevoelig was voor rentestijgingen gezien de vele technologie- en groeibedrijven in portefeuille. Maar bijna niemand hield voor mogelijk dat de correctie zo omvangrijk zou worden. Amper negen maanden later verloor het aandeel ruim 60 procent van zijn waarde en noteert Sofina opnieuw met een korting van 30 procent op de intrinsieke waarde.Was de adoratie van begin dit jaar overdreven, dan is nu de koersafstraffing bij de haren getrokken. Eind juni klokte de intrinsieke waarde van de portefeuille af op 9,9 miljard euro, terwijl de beurskapitalisatie van Sofina nog 6 miljard euro bedraagt. De intrinsieke waarde is de voorbije maanden gedaald in het spoor van de verdere correctie op de beurzen, maar met een korting van ongeveer 30 procent eisen beleggers een heel grote veiligheidsbuffer op een portefeuille die nog altijd vol kwaliteit steekt. In de eerste helft van het jaar daalde de intrinsieke waarde van de portefeuille met 13,4 procent, wat minder was dan gevreesd.Maar het blazoen van Sofina is stevig geschonden omdat enkele participaties door de mand zijn gevallen. Zo is de marktwaarde van The Hut Group, een Britse onlineverdeler van cosmetica, verschrompeld na een resem winstwaarschuwingen en signalen van mismanagement. Sofina bleef te lang vers geld in het bedrijf pompen. Ook de investering in het Indiase Byju's dreigt op een sisser uit te draaien. Sofina heeft een belang van 5,24 procent in het leerplatform. De waardering van Byju's werd bij de jongste kapitaaloperatie op 22 miljard dollar geschat, maar het is de vraag hoeveel daar nog van overblijft. De resultaten over 2021 kwamen laattijdig en waren slecht. Het lijkt erop dat het bedrijf de voorbije jaren te vlot te veel geld kreeg, met als resultaat te dure overnames en een overdreven kostenstructuur.Het hart van de portefeuille van Sofina bestaat uit de investeringen in gereputeerde en vooral Amerikaanse beleggingsfondsen met een beperkte toegang. De waarde van die beleggingen, goed voor ongeveer de helft van de portefeuille, daalde in de eerste helft van het jaar slechts met 11 procent. Dankzij de stijging van de dollar bleef de eigenlijke waardedaling beperkt tot 4 procent. "De dalende trend in de waarderingen zou moeten worden verzacht door de kwaliteit van de bedrijven in portefeuille en door de sterkte van de thema's waarin we investeren. De waarderingen beginnen kansen te bieden aan geduldige beleggers in de innovatieve economie", schreef Sofina begin september in het halfjaarrapport. In de andere helft van de portefeuille, die bestaat uit rechtstreekse deelnemingen in bedrijven, liep de waardedaling op tot 20 procent. De extra return die Sofina aan beleggers kan aanbieden rust dus meer dan ooit op de geprivilegieerde relaties met Amerikaanse topfondsen.ConclusieWerd het aandeel Sofina begin dit jaar nog de hemel ingeprezen, dan kan de holding vandaag niets goeds meer doen. De waardering is zwaar geraakt door de algemene beurscorrectie die vooral technologie- en groeiaandelen treft en door een aantal ongelukken in de portefeuille van Sofina. De beurscorrectie is mogelijk nog niet voorbij, maar een korting van 30 procent op de intrinsieke waarde is overdreven, zeker gezien de sterke kwaliteit van de beleggingen in de partnerfondsen. We verhogen het advies naar koopwaardig. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 180 euroTicker: BBISIN-code: BE0003717312Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 6,1 miljard euroK/w 2021: 15Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -47%Koersverschil sinds jaarbegin: -57%