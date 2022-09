Netapp is een aandeel dat de afgelopen maanden werd meegesleurd in het negatieve sentiment. Zowel qua waardering als dividend is het groeibedrijf hierdoor een interessant aandeel.

Het veelbelovende cloudsoftwarebedrijf NetApp maakte na een aantal lastige jaren op de beurs, waarbij de koers per saldo weinig deed, in 2021 een fraaie comeback. Sterke groeicijfers werden door beleggers met een hoogste koers ooit beloond in New York. Dit jaar doet het aandeel ondanks sterke cijfers en een zeer aantrekkelijke waardering en dividend, in lijn met de hele techsector een flinke stap terug, wat een fraaie koopkans oplevert.NetApp, voorheen bekend als Network Appliance, is een cloudgestuurd, datacentrisch softwarebedrijf dat wereldwijd opslaginfrastructuur en intelligente software voor gegevensbeheer levert voor datacenters. De twee segmenten van NetApp zijn Hybrid Cloud (gericht op datacenters van klanten), goed voor ruim 90 procent van de omzet, en het snelgroeiende Public Cloud, dat oplossingen en services levert voor de grote spelers als Amazon AWS, Google Cloud Platform en Microsoft Azure.In het jongste kwartaal van het tot april lopende boekjaar was vooral de groei van Public Cloud indrukwekkend: bijna 70 procent. De omzet in het fiscale eerste kwartaal groeide met 9 procent naar een record van 1,59 miljard dollar. Voor heel fiscaal 2023 rekent NetApp op 6 tot 8 procent omzetgroei en een winst per aandeel van 4,09 tot 4,29 dollar. Het bedrijf, dat blijft profiteren van de draai naar de cloud van bedrijven wereldwijd, realiseert daarbij net als veel andere softwarebedrijven een fraaie en groeiende operationele marge.ConclusieMet een koers-winstverhouding van nog geen 13 is de waardering te laag voor dit schuldvrije (netto 1 miljard dollar in kas) groeibedrijf. NetApp combineert een jaarlijks groeiend dividend met aandeleninkoop. Ook de komende jaren zal het dividend, in lijn met de vrije kasstroom, verder stijgen Met nu al 2,9 procent brutodividendrendement maakt dat het aandeel NetApp erg aantrekkelijk. Daarom heeft Beleggers Belangen het aandeel tot 'tip van de week' uitgeroepen. Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.