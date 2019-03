Softwaretak van OneSpan blijft groeien

OneSpan, het voormalige Vasco Data Security, slaagde er dankzij een sterk vierde kwartaal in om beter te doen dan de jaarprognoses. 2018 was een make-overjaar voor OneSpan, met de naamswijziging en de overname van de Britse sectorgenoot Dealflo. Voor het eerst droeg hardware (vooral kaartlezers) minder bij aan de groepsomzet dan software en diensten. Dat is een mijlpaal. Toch zorgde uitgerekend de hardwaretak ervoor dat de consensusprognoses in het vierde kwartaal ruim werden verslagen. De timing van de contracten en leveringen maakt dat de omzet soms van het ene naar het andere kwartaal verschuift. Daardoor klom de omzet uit hardware met 13 procent naar 36,4 miljoen dollar, tegenover de verwachte 30 miljoen. Dat leidde op groepsniveau naar een omzet van 64,8 miljoen dollar, bijna 19 procent...