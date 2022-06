Solaris Resources zet belangrijke stappen om de slaagkansen van Warintza als toekomstige kopermijn te vergroten.

Het Canadese exploratiebedrijf Solaris Resources boekt snelle vooruitgang met de ontwikkeling van het Warintza-koperexploratieproject in het zuidoosten van Ecuador. Het bedrijf startte eind 2020 een agressief boorprogramma. Warintza had toen een resourceschatting (nog niet bewezen grondstoffenreserve) van 126 miljoen ton ertsmateriaal, met een ertsgraad van 0,7 procent koperequivalent (0,56% koper). Het eerste doel van het exploratieprogramma was de resource van Warintza Central uit te breiden tot 1 miljard ton ertsmateriaal. In april werd een indicatieve resource van 579 miljoen ton aangekondigd, met een ertsgraad van 0,59 procent koperequivalent, en een inferred (minder zekere) resource van 887 miljoen ton van 0,47 procent koperequivalent. Een gemiddeld recent koperproject haalt een ertsgraad van 0,35 procent koperequivalent. Het boorprogramma slaagde erin ook de tweede doelstelling te halen: het ontdekken van nieuwe ertsrijke gebieden in Warintza. In februari 2021 werd een eerste succes gehaald in Warintza West, gevolgd door Warintza East in juli 2021 en Warintza South in januari 2022. In oppervlakte zijn die drie gebieden elk minstens zo groot als Central. De resourceschatting identificeerde een startpit van 287 miljoen ton ertsmateriaal met een hogere gemiddelde ertsgraad van 0,79 procent koperequivalent. De klemtoon ligt nu op de uitbreiding van de startpit met hoge erstgraden van Central, aangevuld met ertsen van East, dat rechtstreeks verbonden blijkt met Central. Eind vorig jaar werd de oprichting van Solaris Exploration aangekondigd. De bedoeling is het Warintza-project in Solaris Resources te behouden en alle andere projecten in de portefeuille onder te brengen in Solaris Exploration. Het gaat om enkele goud- en koperexploratiegebieden in de buurt van Warintza, twee projecten in Peru, het Ricardo-project (via partner Freeport-McMoRan) in Chili en het belang van 60 procent in de joint venture La Verde, een koperproject met Teck Resources in Mexico. De opsplitsing laat toe die minder gevorderde projecten meer ontwikkelingskansen te geven en vergemakkelijkt de overname van Warintza door een grondstoffenmajor. De aandeelhouders ontvangen volgens een nog te bepalen verhouding nieuwe aandelen van Solaris Exploration. In een later stadium volgt een aparte beursnotering.Parallel zet Solaris Resources belangrijke stappen om de slaagkansen van Warintza te vergroten. In maart sloot het een overeenkomst met de nationale elektriciteitsmaatschappij van Ecuador voor de afname van goedkope elektriciteit. Nog belangrijker was het akkoord met de overheid die een stabiel wettelijk kader voor de levensduur van de mijn verzekert, inclusief belastingvoordelen voor de versnelling van de ontwikkeling. Het akkoord bevestigt het gunstige mijninvesteringsklimaat in Ecuador, anders dan in de buurlanden Chili en Peru.Het aandeel van Solaris Resources viel sinds de piek eind 2021 met 40 procent terug. De resourceschatting overdonderde niet en de algemene beursmalaise zette de koperprijs onder druk. Het structurele deficit vanaf 2025 pleit echter voor structureel hogere koperprijzen en de noodzaak om nieuwe kopermijnen te bouwen. We verwachten dat het ervaren team en de sterke aandeelhouders (Equinox Gold, Ross Beaty, Lundin) het potentieel maximaal verzilveren. De timing is moeilijk, maar we achten een overnamebod voor eind volgend jaar tegen een aanzienlijke premie waarschijnlijk. We mikken op 17 à 20 Canadese dollar per aandeel, met Solaris Exploration als gratis bonus. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 10,18 Canadese dollarTicker: SLS CNISIN-Code: CA83419D2014Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 1,16 miljard Canadese dollarK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -9%Koersverschil sinds jaarbegin: -40%Dividendrendement: -