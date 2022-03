De joint venture Rusvinyl deed de koers van Solvay kelderen.

De Belgische chemietrots kreeg schouderklopjes voor de jaarcijfers, maar de oorlog in Oekraïne stuurde de aandelenkoers naar een jaardieptepunt. Als een van de weinige Belgische beursgenoteerde multinationals voelt Solvay sowieso de impact van de verwachte groeivertraging van de wereldeconomie door het conflict. Het aandeel kreeg bovendien extra klappen doordat Solvay met de joint venture Rusvinyl aanwezig is in Rusland. Die pvc-producent leverde vorig jaar het grootste deel van de 129 miljoen euro aan dividenden die Solvay uit zijn joint ventures puurde. Vorige week besliste Solvay de activiteiten van Rusvinyl op te schorten, waardoor er dit jaar geen dividenden meer zullen komen uit die hoek. Dat kan Solvay 1 euro per aandeel winst kosten. Desondanks lijkt de koersreactie overdreven. Het aandeel heeft het al langer moeilijk de indexen te volgen. Door de recente duik staat de koers op het niveau van een decennium geleden, terwijl de Bel-20 in dezelfde periode met 60 procent is gestegen. Het Solvay-aandeel deed het in die tien jaar ook 90 procent minder goed dan de Eurostoxx 600 Chemicals-index. Om het aandeel meer in de lijn met de concurrentie te laten presteren, wil groep zich voor eind 2023 in tweeën splitsen. SpecialtyCo zal de groei-onderdelen bevatten, die goed zijn voor 60 procent van de omzet. Het gaat bijvoorbeeld om de composietmaterialen voor onder meer de luchtvaart, de kunststoffen voor smartphones en de olie- en gastak Novecare, die nu volop in de kijker loopt. EssentialCo wordt het klassieke deel. Dat omvat de weinig groeiende activiteiten, die evenwel de nodige kasstromen genereren, zoals natriumcarbonaat, waterstofperoxide en kleefstoffen. De cijfers over 2021 klopten de verwachtingen van de analisten. In het vierde kwartaal bedroeg de organische omzetgroei 22,4 procent: van 2,214 naar 2,703 miljard euro, 7 procent boven de gemiddelde analistenverwachting. De drie divisies overtroffen de gemiddelde analistenverwachting met 6 à 11 procent. Bij Solutions (met onder meer Novecare, een specialist in formuleringen die de eigenschappen van vloeistoffen wijzigen) steeg de kwartaalomzet met 28 procent op jaarbasis. Materials (hoogwaardige polymeren en composiettechnologieën) zette een stijging met 21 procent neer. Chemicals (het 'oude' Solvay met chemische tussenproducten) bleef met een omzettoename met 17 procent (+20% organisch) wat achter. Over het volledig boekjaar groeide de omzet op groepsniveau organisch naar 10,105 miljard euro (+17%). Tegenover 2019 bedroeg de toename 4,4 procent. Ook met de onderliggende bedrijfskasstroom (ebitda) verraste Solvay. Die lag in het laatste kwartaal met 572 miljoen euro (+24%) 11 procent boven de analistenconsensus. Voor het hele jaar steeg de onderliggende ebitda met 27 procent: van 1,945 naar 2,356 miljard euro. Daardoor vergroot de ebitda-marge van 21,7 procent in 2020 naar 23,3 procent vorig jaar. In 2019 bedroeg de marge 22,7 procent. De onderliggende nettowinst maakt een sprong van 618 miljoen naar 1,04 miljard euro (+68,3%), of van 5,99 naar 10,05 euro per aandeel. Solvay trekt het dividend op van 3,75 naar 3,85 euro per aandeel. ConclusieWe hebben van de afstraffing van de koers gebruikgemaakt om het aandeel opnieuw op te nemen in de voorbeeldportefeuille. Topvrouw Ilham Kadri wil nu de groep stroomlijnen, maar heel enthousiast was de marktreactie niet. Ze heeft intussen bewezen dat ze met een sterke kostenbeheersing de forse kosteninflatie onder controle heeft en de marges kan vrijwaren. Tegen 1,4 keer de boekwaarde is het aandeel te goedkoop. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 92,82 euroTicker: SOLB BBISIN-code: BE0003470755Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 9,82 miljard euroK/w 2021: 8Verwachte k/w 2022: 10Koersverschil 12 maanden: -14%Koersverschil sinds jaarbegin: -9%Dividendrendement: 4,2%