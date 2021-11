De jaarprognose voor de vrije kasstroom werd opgetrokken van 750 naar circa 800 miljoen euro.

De Belgische chemietrots kreeg schouderklopjes voor de derdekwartaalcijfers, maar een sprankelende koersreactie bleef uit. De covid-19-paniek in maart spaarde het Solvay-aandeel niet, maar er volgde een spectaculair herstel. Deze zomer viel de stijging stil door de oplopende kosteninflatie en de afvlakking van de groeiprognoses voor de wereldeconomie. Daarmee is er dit jaar opnieuw een prestatie-achterstand van ruim 10 procent op de Bel-20-index. De voorbije tien jaar deed het Solvay-aandeel het maar ongeveer de helft zo goed als de graadmeter van Euronext Brussel: een stijging van 56 procent tegenover een klim van 104 procent voor de Bel-20.De blootstelling aan de luchtvaartsector en de olie- en gasindustrie was geen cadeau in volle coronacrisis. Dat werd benadrukt door de aankondiging eind juni 2020 van een afschrijving van bijna 1,5 miljard euro op Cytec, de grote overname uit 2016 en een specialist in lichte composietmaterialen voor auto's en vliegtuigen. Gelukkig voor de aandeelhouders is Solvay een trouwe en stevige dividendbetaler gebleven. De kwartaalresultaten kwamen boven de verwachtingen van de analisten uit. De omzetwinst in het derde kwartaal bedroeg 22,4 procent: van 2,103 naar 2,573 miljard euro. Organisch (zonder overnames en desinvesteringen) was er zelfs 24,7 procent groei. De omzet lag 7 procent boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,409 miljard euro. Er is ook een stijging met 6,2 procent tegenover het derde kwartaal van 2019. Alle drie de divisies overtroffen de gemiddelde analistenverwachting. Bij Solutions (onder meer Novecare, gespecialiseerd in formuleringen die de eigenschappen van vloeistoffen wijzigen) kwam de kwartaalomzet 25 procent hoger uit (+28% organisch) op jaarbasis. Materials (hoogwaardige polymeren en composiettechnologieën) kon het omzetcijfer 24 procent hoger tillen (+26% organisch). Bij Chemicals (het 'oude' Solvay met chemische tussenproducten, waaronder natrium(bi)carbonaat en waterstofperoxide) zien we een omzettoename met 18 procent (+20% organisch). Dat geeft na negen maanden op groepsniveau een organische toename van de omzet van 15,1 procent tot 7,402 miljard euro (6,751 miljard in eerste drie kwartalen 2020). De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) verrasste ook positief met 5 procent boven de analistenconsensus. Die klimt in het derde kwartaal met 26,6 procent (+31% organisch) tot 599 miljoen euro (473 miljoen in derde kwartaal van 2020). Dat betekent een toename van de ebitda-marge van 22,5 naar 23,3 procent voor het derde kwartaal, en van 21,9 naar 24,1 procent voor de eerste negen maanden van 2021. Het houdt ook een organische ebitda-klim in van 5,7 procent tegenover de periode van januari tot september 2019. De onderliggende winst bedraagt 273 miljoen euro in het derde kwartaal. Dat is ruim 50 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Solvay handhaaft de jaarverwachting voor de ebitda van 2,2 tot 2,3 miljard euro. De prognose voor de vrije kasstroom wordt opgetrokken van 750 naar circa 800 miljoen euro. ConclusieTopvrouw Ilham Kadri wist mee door een sterke kostenbeheersing de forse kosteninflatie te controleren en de marges te vrijwaren. Dat liet toe de prognose voor de vrije kasstroom toch op te trekken. Tegen 1,5 keer de boekwaarde en de bedrijfskasstroom (ebitda) in de buurt van 7 voor 2021 blijft de waardering redelijk. We handhaven het positieve advies, al moeten we vaststellen dat we de voorbije maanden een adempauze zien in de klim. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 105,20 euroTicker: SOLB BBISIN-code: BE0003470755Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 11,13 miljard euroK/w 2020: 16Verwachte k/w 2021: 12Koersverschil 12 maanden: +55%Koersverschil sinds jaarbegin: +7%Dividendrendement: 3,6%