Solvay trok de verwachtingen voor het boekjaar op ondanks de onzekere economische context.

Na de positieve winstwaarschuwing van 24 oktober viel te verwachten dat de Belgische chemietrots recordcijfers in het derde kwartaal heeft geboekt en op weg is naar een fantastisch jaar 2022. De omzet groeide in het derde kwartaal met liefst 40,3 procent aan, van 2,573 naar 3,609 miljard euro. Daarvan was 29,5 procent organische groei (zonder overnames of desinvesteringen). De omzet lag 11 procent boven de analistenconsensus van 3,256 miljard. De drie divisies wisten de gemiddelde analistenverwachting te overtreffen. De sterkste klim was voor Materials (hoogwaardige polymeren en composiettechnologieën) met een kwartaalomzet die 48,1 procent aangroeide op jaarbasis (36,6% organisch). Chemicals (het 'oude' Solvay met chemische tussenproducten, waaronder natrium(bi)carbonaat en waterstofperoxide) kwam met de meest positieve verrassing. De kwartaalomzet van 1,236 miljard euro overtrof de gemiddelde analistenverwachting met 18 procent. Op groepsniveau bedraagt de omzetgroei na negen maanden 37,0 procent (van 7,40 naar 10,14 miljard euro), waarvan 29,5 procent organische groei. Ook de onderliggende bedrijfskasstroom (ebitda) blijft positief verrassen, nog meer dan de omzetgroei. In het derde kwartaal maakte de ebitda een sprong van liefst 53,2 procent, van 599 naar 917 miljoen euro. Daarmee lag de bedrijfskasstroom 20 procent boven de analistenconsensus. Dat betekent dat de chemiereus de kosteninflatie de baas is gebleven. Solvay kon de prijzen tot 30 procent optrekken zonder de volumes aan te tasten. De ebitda-marge nam toe van 23,3 procent in het derde kwartaal van 2021 naar 25,4 procent in dezelfde periode van 2022. Na negen maanden is er een 39,7 procent hogere ebitda (van 1,78 naar 2,49 miljard euro), een organische toename met 31,9 procent. De ebitda-marge ging van 24,1 naar 24,6 procent. De onderliggende nettowinst spurt van 273 naar 509 miljoen euro (+86% en 33% boven consensus). De bedrijfsleiding trekt de verwachting voor het volledige boekjaar op. Voor de ebitda verwacht ze nu 28 procent organische groei in plaats van 14 tot 18 procent. De vrije kasstroom zou uitkomen op ongeveer 1 miljard euro (voorheen 750 tot 900 miljoen). Tegen 6,5 keer de verwachte winst voor dit jaar en minder dan 9 keer die van volgend jaar, en 4,5 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) is het aandeel (te) goedkoop (koopwaardig; rating 1B).Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 96,36 euroTicker: SOLB BBISIN-code: BE0003470755Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 10,22 miljard euroK/w 2021: 8,5Verwachte k/w 2022: 7Koersverschil 12 maanden: -8%Koersverschil sinds jaarbegin: -7%Dividendrendement: 4,0%