Solvay trok de jaarprognose voor de vrije kasstroom op van 650 naar 750 miljoen euro.

De Belgische chemietrots kreeg opnieuw applaus voor zijn tweedekwartaalcijfers. De coronapaniek op de beurzen spaarde in maart het Solvay-aandeel niet, maar daarna volgde een spectaculair herstel (+70% in één jaar). Daarmee knabbelt het weer aan zijn achterstand op de Bel-20(+27% in één jaar). De voorbije tien jaar steeg het Solvay-aandeel met 21 procent, tegenover 81 procent voor de Bel-20. In diezelfde periode was het Solvay-aandeel ook een van de minder presterende in de Eurostoxx 600 Chemicals-index. De voorbije maanden werkte het zich wel wat op in die ranking. De blootstelling aan de luchtvaartsector en de olie- & gasindustrie was geen cadeau in volle coronacrisis. Daar kwam eind juni 2020 de aankondiging bovenop van een afschrijving van bijna 1,5 miljard euro op de specialist in lichte composietmaterialen voor auto's en vliegtuigen Cytec,de grote overname van 2016. Voor de acquisitie viel toen heel wat te zeggen, maar Solvay betaalde te veel. Gelukkig voor de aandeelhouders is Solvay een trouwe en stevige dividendbetaler gebleven. De kwartaalresultaten lagen boven de verwachtingen van de analisten. De beurs stuurde het aandeel dan ook hoger na de presentatie ervan. De omzet groeide in het tweede kwartaal van 2,175 naar 2,456 miljard euro (+13%). Organisch (zonder overnames en desinvesteringen) was er zelfs 20,4 procent groei. De omzet ligt 3 procent boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,391 miljard. De drie divisies overtroffen de gemiddelde analistenverwachting met 1 tot 4 procent. Bij Solutions (met onder meer Novecare, een specialist in formuleringen die de eigenschappen van vloeistoffen wijzigen) kwam de kwartaalomzet 11 procent hoger uit (+19% organisch) op jaarbasis. Materials (hoogwaardige polymeren en composiettechnologieën) zag de omzet met 4 procent stijgen (+12% organisch). De uitblinker is Chemicals(het 'oude' Solvay met chemische tussenproducten). Daar sprong de omzet een kwart hoger (+31% organisch). Dat geeft midden 2021 een 10,5 procent hogere omzet van 4,829 miljard euro, tegenover 4,649 miljard in de eerste helft van 2020. Het cijfer blijft wel nog 2,3 procent onder dat van de eerste helft van 2019. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) verraste nog positiever met een groei van 37 procent (+47% organisch) tot 602 miljoen euro, tegenover 439 miljoen in tweede kwartaal van 2020. De analistenconsensus hield het op 6 procent minder (568 miljoen euro). De ebitda-marge steeg in het tweede kwartaal van 20,2 naar 24,5 procent, en van 21,7 naar ook 24,5 procent in het eerste halfjaar. De onderliggende winst bedraagt 276 miljoen euro voor het tweede kwartaal, zowat het dubbele van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Solvay kon de jaarverwachting voor de ebitda optrekken van 2 à 2,2 miljard euro per jaar tot 2,2 à 2,3 miljard euro. Ook de prognose voor de vrije kasstroom trekt het op: van 650 naar 750 miljoen euro.ConclusieTopvrouw Ilham Kadri focuste aanvankelijk vooral op een sterke kostenbeheersing, wat resulteerde in 131 miljoen euro aan structurele kostenbesparingen in de eerste jaarhelft. Maar de chemiegroep zet nu ook stevige groeicijfers neer. Dat laat toe de jaarprognose op te trekken. Tegen 1,5 keer de boekwaarde en de bedrijfskasstroom (ebitda) in de buurt van 8 voor 2021 blijft de waardering redelijk. Daarom handhaven we het positieve advies, al moeten we natuurlijk vaststellen dat we de voorbije weken een tijdelijke adempauze zien in de klim.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 114,10 euroTicker: SOLB BBISIN-code: BE0003470755Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 11,91 miljard euroK/w 2020: 24Verwachte k/w 2021: 16Koersverschil 12 maanden: +71%Koersverschil sinds jaarbegin: +16%Dividendrendement: 3,4%