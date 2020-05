De covid-19-paniek in maart spaarde ook het Solvay-aandeel niet, maar pas na het tweede kwartaal zullen we de schade beter kunnen inschatten.

De Belgische chemietrots wist toch enig applaus te oogsten na de aankondiging van de cijfers over het eerste kwartaal. Dat hielp de achterstand op de Bel-20-index te verminderen. De covid-19-paniek op de beurzen in maart spaarde het Solvay-aandeel niet. De koers zakte bijna terug tot 50 euro, ongezien sinds de bankencrisis. Maar de achterstand blijft wel. De return (koersprestatie + dividenden) van het Solvay-aandeel bleef zelfs tientallen procenten achter op onze bekendste beursgraadmeter. De voorbije vijf jaar leverde een belegging in het Solvay-aandeel -28 procent op ten opzichte van -1 procent voor de Bel-20-index. De groep heeft haar indeling wat aangepast, maar het blijft gaan over drie grote eenheden: Materials (hoogwaardige polymeren en composiettechnologieën voor onder meer de auto- en luchtvaartsector, 32% van de groepsomzet), Solutions (onder meer Novecare, gespecialiseerd in formuleringen die de eigenschappen van vloeistoffen wijzigen, 36% van de groepsomzet) en Chemicals (het oude Solvay met chemische tussenproducten, waaronder natrium(bi)carbonaat en waterstofperoxide, 32% van de groepsomzet). De blootstelling aan de luchtvaartsector en de olie- en gasindustrie drukten de omzet in de eerste drie maanden. Maar de schade viel mee met een omzetverlies van 3,8 procent tegenover het eerste kwartaal van 2019. De daling was maar de helft van wat de markt had verwacht. De organische (zonder overnames en desinvesteringen) terugval lag iets hoger met 4,3 procent. Vooral Materials verraste ten opzichte van de gemiddelde omzetverwachting met -1,5 procent tot 789 miljoen euro tegenover -7,3 procent verwacht. Ook Solutions deed het beter dan verwacht met -5,8 procent tot 883 miljoen euro tegenover -8,8 procent verwacht door de lagere vraag uit de olie- en gasindustrie. De omzetkrimp van -3,7 procent bij Chemicals sloot het dichtst aan bij de analistenconsensus van -4,4 procent. De bedrijfskasstroom (ebitda) viel amper 0,4 procent terug tot 569 miljoen euro of -1,2, procent op organische basis. De gemiddelde analistenverwachting ging uit van een ebitda van 502 miljoen euro of -12,1 procent. De beperkte daling heeft de chemiegroep te danken aan de divisie Chemicals. Daar was nog sprake van een 5,4 procent hogere ebitda (van 226 naar 239 miljoen euro) dankzij hogere prijzen en lagere vaste kosten. Terwijl analisten gemiddeld rekening hielden met een terugval van -3,1 procent. In verhouding tot de analistenconsensus week Materials het meest af in positieve zin: slechts -3,3 procent tot 228 miljoen euro, waar de consensus -16 procent bedroeg. Solutions scoorde het zwakst met -4,3 procent tot 154 miljoen euro (-12,4% verwacht). De onderliggende winst per aandeel steeg op jaarbasis met 3,7 procent van 2,01 euro naar 2,08 euro. CEO Ilham Kadri liet weten dat het tweede kwartaal aanzienlijk lagere resultaten zal opleveren door de coronacrisis. Er werd beslist twee vestigingen (Manchester en Oklahoma) van de Composite Materials-poot te sluiten om kosten te besparen. Het personeelsbestand van die afdeling krimpt met 20 procent.ConclusieSolvay heeft het beter gedaan dan verwacht in het eerste kwartaal, maar pas na het tweede kwartaal kunnen we beter de schade van de coronacrisis inschatten. Het ziet er naar uit dat het zal meevallen. Een waardering tegen 0,8 keer de boekwaarde en de bedrijfskasstroom (ebitda) in de buurt van 6,5 voor 2021 is aan de lage kant. We hopen op een meer omvangrijke transformatie richting een hogere toegevoegde waarde om het aandeel naar de voorbeeldportefeuille te brengen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 68,34 euroTicker: SOLB BBISIN-code: BE0003470755Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 7,20 miljard euroK/w 2019: 10Verwachte k/w 2020: 19Koersverschil 12 maanden: -22%Koersverschil sinds jaarbegin: -35%Dividendrendement: 5,4%