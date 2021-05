CEO Ilham Kadri wist andermaal te scoren met een hogere vrije kasstroom.

De Belgische chemietrots oogstte applaus na de aankondiging van zijn kwartaalcijfers. De coronapaniek op de beurzen spaarde in maart ook het Solvay-aandeel niet, maar daarna volgde een spectaculair herstel. In een jaar steeg de koers met 55 procent. Daarmee knabbelt Solvay weer aan zijn prestatie-achterstand op de Bel-20 (+33% in een jaar). De voorbije tien jaar steeg het Solvay-aandeel met 19 procent, terwijl de Bel-20 er 48 procent bovenop deed. In diezelfde periode was het Solvay-aandeel ook een van de zwakst presterende aandelen in de Eurostoxx 600 Chemicals-index. De voorbije maanden wist het zich wel wat op te werken in die Europese sectorindex. Zijn blootstelling aan de luchtvaartsector (ook door de problemen van Boeingmetde 737 Max)en de olie- en gasindustrie deed Solvay geen deugd in volle coronacrisis. Eind juni kondigde het een afschrijving van bijna 1,5 miljard euro aan op Cytec,de specialist in lichte composietmaterialen voor auto's en vliegtuigen die Solvay in 2016 overnam. Daarvoor viel toen heel wat te zeggen, maar dit bevestigt wel dat Solvay destijds te veel heeft betaald. Solvay is wel een trouwe en stevige dividendbetaler gebleven. De kwartaalresultaten kwamen boven de analistenverwachtingen uit. De beurs stuurde het aandeel de dag van de bekendmaking naar een jaarrecord. Het omzetverlies in het eerste kwartaal bleef beperkt tot 4,1 procent: van 2,474 naar 2,373 miljard euro. Organisch (zonder overnames en desinvesteringen) was er zelfs 1,9 procent groei. De omzet ligt bovendien 2 procent boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,321 miljard euro. De drie divisies overtroffen de gemiddelde analistenverwachting met 2 à 3 procent, maar enkel Solutions (onder meer Novecare, een specialist in formuleringen die de eigenschappen van vloeistoffen wijzigen) haalde een hogere kwartaalomzet (+1%) op jaarbasis. Bij Materials (hoogwaardige polymeren en composiettechnologieën) was er nog een flinke daling (-13%). Chemicals (het 'oude' Solvay) wist de schade te beperken (-1%). Nog meer naar de zin van analisten was de evolutie van de bedrijfskasstroom (ebitda). Die klom in het eerste kwartaal met 2,5 procent tot 583 miljoen euro. De gemiddelde analistenverwachting voor de ebitda bedroeg 535 miljoen euro. De ebitda-marge steeg van 23,0 procent in het eerste kwartaal van 2020 naar 24,6 procent voor het afgelopen kwartaal. De onderliggende winst bedraagt 240 miljoen euro voor het eerste kwartaal. CEO Ilham Kadri wist dankzij een stevige kostenbeheersing andermaal te scoren bij de analisten met de realisatie van een vrije kasstroom van 282 miljoen euro (+40% op jaarbasis). Ze verwacht voor dit jaar een ebitda van 2 à 2,2 miljard en een vrije kasstroom van 650 miljoen euro (voorheen 600 tot 650 miljoen). Door de hogere kasstromen zakt de netto financiële schuld op jaarbasis met 11 procent tot 4,157 miljard euro. ConclusieSolvay heeft onder CEO Ilham Kadri werk gemaakt van een betere winstgevendheid, onder meer door heel goed op de kosten te letten. Daardoor krijgt het aandeel weer meer aandacht van internationale investeerders. De waardering is wat opgelopen, maar blijft redelijk tegen 1,5 keer de boekwaarde en de bedrijfskasstroom (ebitda) in de buurt van 8 voor 2021. We handhaven daarom ons positieve advies, al zou een tijdelijke adempauze in de klim ons niet verbazen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 113,35 euroTicker: SOLB BBISIN-code: BE0003470755Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 11,90 miljard euroK/w 2020: 24Verwachte k/w 2021: 16,5Koersverschil 12 maanden: +55%Koersverschil sinds jaarbegin: +15%Dividendrendement: 3,4%