Solvay heeft bewezen de huidige crisissituatie goed te beheersen en de marges redelijk goed te vrijwaren.

De Belgische chemietrots kreeg flink wat schouderklopjes voor de jaarcijfers en voor de resultaten in het eerste kwartaal. Twee maanden geleden werd de markt opgeschrikt door het plan om het concern voor eind 2023 in tweeën te splitsen. In SpecialtyCo (circa 60% van de groepsomzet) worden de groei-onderdelen ondergebracht, zoals de composietmaterialen voor onder meer de luchtvaart, kunststoffen voor smartphones en de olie- en gastak Novecare. EssentialCo is het klassieke deel en omvat weinig groeiende activiteiten die wel de nodige kasstromen genereren, zoals natriumcarbonaat, waterstofperoxide en kleefstoffen.Het Solvay-aandeel deed het de voorbije tijd niet geweldig. Dat komt onder meer door de paniekstemming op de beurzen door de oorlog in Oekraïne. Als een van de weinige Belgische beursgenoteerde multinationals is Solvay aanwezig in Rusland via de joint venture Rusvinyl, een pvc-producent. Vorig jaar haalde Solvay zowat 100 miljoen euro of bijna 1 euro per aandeel uit het dividend van Rusvinyl. Solvay besliste de activiteiten in het kader van Rusvinyl op te schorten. Er komen dit jaar dan ook geen dividenden van Rusvinyl. De negatieve koersreactie vonden we overdreven, waardoor we het aandeel in de voorbeeldportefeuille opnamen. Daar hebben we geen spijt van. Het Solvay-aandeel heeft nog wel een achterstand op de Bel-20-index en de Eurostoxx 600 Chemicals-index. De kwartaalcijfers kwamen boven de verwachtingen van de analisten uit. De omzetgroei in het eerste kwartaal bedroeg 29 procent (van 2,373 naar 3,055 miljard euro), waarvan 26,1 procent organische groei. De omzet lag 11 procent boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,762 miljard euro. Alle drie divisies overtroffen de gemiddelde analistenverwachting met 7 tot 12 procent. Bij Solutions (onder meer Novecare, gespecialiseerd in formuleringen die de eigenschappen van vloeistoffen wijzigen) kwam de kwartaalomzet 27 procent hoger uit op jaarbasis. Materials (hoogwaardige polymeren en composiettechnologieën) kon de omzet 28 procent hoger tillen. De sterkste groei was voor Chemicals (chemische tussenproducten, waaronder natrium(bi)carbonaat en waterstofperoxide): een toename met 31 procent. De onderliggende bedrijfskasstroom (ebitda) lag in het eerste kwartaal 18 procent boven de analistenconsensus. Het cijfer klimt in het eerste kwartaal met 22 procent van 583 naar 712 miljoen euro. De chemiereus is de kosteninflatie redelijk goed de baas gebleven. Dat houdt een beperkte afname van de ebitda-marge in van 24,6 procent in het eerste kwartaal van 2021 naar 23,3 procent in de eerste drie maanden van dit jaar. Hier was Solutions de verrassing met een stijging van 37 procent (238 miljoen euro). De onderliggende bedrijfswinst maakt een sprong van 38 procent, van 382 naar 526 miljoen euro. Dat is 29 procent boven de gemiddelde analistenverwachting. De onderliggende nettowinst spurt van 240 naar 369 miljoen euro. Dat is een stijging van 54 procent en 43 procent boven de consensus. Het prima eerste kwartaal laat het management toe de verwachting voor de toename van de ebitda voor 2022 op te trekken, met een vrije kasstroom van minstens 650 miljoen euro.ConclusieWe hebben enkele maanden geleden van de afstraffing gebruikgemaakt om het aandeel weer in de voorbeeldportefeuille op te nemen. Solvay heeft bewezen, mede door een sterke kostenbeheersing, de huidige crisissituatie goed te beheersen en de marges redelijk goed te vrijwaren. Tegen amper iets meer dan 9 keer de verwachte winst voor dit jaar is het aandeel te goedkoop.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 91,38 euroTicker: SOLB BBISIN-code: BE0003470755Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 9,78 miljard euroK/w 2021: 8Verwachte k/w 2022: 9Koersverschil 12 maanden: -20%Koersverschil sinds jaarbegin: -12%Dividendrendement: 4,3%