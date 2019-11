De Belgische chemietrots Solvay liet sinds de zomer een mooi koersherstel optekenen. Maar de nieuwe CEO Ilham Kadri schakelt geen versnelling hoger voor een transformatie richting een hogere toegevoegde waarde.

De Belgische chemietrots Solvay liet sinds de zomer een mooi koersherstel optekenen en het aandeel ging weer even boven 100 euro. Dat was ook nodig, want het afgelopen lustrum kon Solvay absoluut niet schitteren op de beurs en bleef de return (koersprestatie plus dividenden) tientallen procenten achter op de Bel-20-index, die zelf de jongste jaren niet best heeft gepresteerd. Nochtans is een van onze industriële grootheden klassiek een voorbeeldige dividendbetaler. Het dividend werd niet meer verlaagd sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw.

...