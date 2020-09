De blootstelling aan de luchtvaartsector en de olie- en gasindustrie is geen cadeau in volle coronacrisis.

De Belgische chemietrots oogstte, in tegenstelling tot de drie maanden daarvoor, niet echt applaus na de aankondiging van kwartaalcijfers. De covid-19-paniek op de beurzen spaarde het Solvay-aandeel niet. Er was de voorbije maanden wel sprake van herstel, maar de achterstand op de Bel-20-index en de sectorgenoten is gebleven. De return (koersprestatie + dividenden) van het Solvay-aandeel bleef zelfs tientallen procenten achter op onze bekendste beursgraadmeter. De voorbije tien jaar leverde een belegging in het Solvay-aandeel 42 procent op, ten opzichte van 89 procent voor de Bel-20-index. In dezelfde periode was het Solvay-aandeel het op een na zwakst presterende aandeel in de Eurostoxx 600 Chemicals-index. Dit jaar presteert het aandeel zelfs het zwakst. De blootstelling aan de luchtvaartsector en de olie- en gasindustrie is geen cadeau in volle coronacrisis. Dat werd benadrukt door een aangekondigde afschrijving van bijna 1,5 miljard euro op Cytec, de grote overname uit 2016, een specialist in lichte composietmaterialen voor auto's en vliegtuigen. Voor de overname viel toen heel wat te zeggen, maar dit is een bevestiging dat te veel werd betaald. Bovendien is Solvay een stevige dividendbetaler. De keerzijde van die medaille is dat de afbouw van de schulden - onder meer door de Cytec-overname - trager verloopt. De kwartaalresultaten voldeden aan de verwachtingen van de analisten. De beurs stuurde het aandeel de dag van de cijfers lager omdat sectorgenoot BASF een somber perspectief schetste. Het omzetverlies in het tweede kwartaal bedroeg 18 procent (-17,1% organisch), van 2,654 naar 2,175 miljard euro. Dat laatste cijfer ligt wel 2 procent boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,125 miljard euro. In het eerste kwartaal was de omzetdaling nog beperkt gebleven tot 3,8 procent. Over de eerste zes maanden zien we een terugval met 11 procent (van 5,225 naar 4,649 miljard euro). De organische (zonder overnames en desinvesteringen) terugval lag iets lager met 10,8 procent. Evenzeer naar de zin van analisten was de evolutie van de bedrijfskasstroom (ebitda). Die viel terug met 29,5 procent tot 439 miljoen euro (624 miljoen in tweede kwartaal 2019). De gemiddelde analistenverwachting voor de ebitda bedroeg 427 miljoen euro of 3 procent minder dan de Belgische chemiegroep presteerde. De daling van de ebitda-marge in het moeilijke tweede kwartaal bleef beperkt van 23,5 procent voor het tweede kwartaal van vorig jaar tot 20,2 procent voor het afgelopen kwartaal. Halfweg het jaar staat het ebitda-cijfer nog net boven 1 miljard euro (1,008). Dat is 15,6 procent minder dan in het eerste halfjaar van vorig jaar (1,195 miljard euro). De onderliggende winst bedroeg 109 miljoen euro voor het tweede kwartaal en 345 miljoen euro voor het eerste halfjaar. CEO Ilham Kadri wees op de sterke vrije kasstromen en de stevige kostenbeheersing, maar verwacht een uitdagend derde kwartaal alvorens beterschap zou optreden in het laatste kwartaal van 2020.ConclusieSolvay let goed op de kosten, waardoor de generatie van vrije kasstromen sterk bleef ondanks de covid-19-pandemie. Maar dat betekent niet dat investeerders het aandeel oppikken. Dat verklaart waarom de waardering tegen 0,85 keer de boekwaarde en de bedrijfskasstroom (ebitda) in de buurt van 6,5 voor 2021 aan de lage kant is. We houden het voorlopig op een neutraal advies.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 73,78 euroTicker: SOLB BBISIN-code: BE0003470755Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 7,81 miljard euroK/w 2019: 12Verwachte k/w 2020: 15Koersverschil 12 maanden: -15%Koersverschil sinds jaarbegin: -29%Dividendrendement: 5,1%