Als alles meezit, zit argenx op schema om de commercialisatie van zijn eerste product aan te vatten in de tweede helft van 2021.

De komende maanden worden spannend voor de aandeelhouders van argenx. Begin januari, vroeger dan verwacht, kondigde het Gentse bedrijf aan dat het de rekrutering heeft voltooid van de fase III-studie (ADAPT) met het kroonjuweel ARGX-113 of efgartigimod voor de behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis (MG). Dat betekent dat het de resultaten tegen de zomer kan rapporteren. Ondanks covid-19 blijft die timing gehandhaafd. Als de resultaten goed zijn, dient argenx in het vierde kwartaal het goedkeuringsdossier in bij het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA, kort daarna gevolgd door Japan. In dat scenario zit alles op schema om de commercialisatie van het eerste product aan te vatten in de tweede helft van 2021. ADAPT is zo opgezet dat ze naast de traditionele werkings- en veiligheidsdata ook meer inzicht zal verschaffen over de duur van de werking en de impact van een tweede doseringscyclus bij een terugval na een initieel herstel. Dat is belangrijk, aangezien MG-patiënten een heel verscheiden ziektepatroon hebben. Mede daarom startte begin dit jaar ook een uitgebreide studie (My Real World MG) met 2000 patiënten om een beter inzicht te krijgen van de impact van MG op het dagelijkse leven. Even belangrijk is dat gunstige resultaten van ADAPT een nieuwe bevestiging kunnen opleveren dat efgartigimod in meerdere toepassingen werkzaam kan zijn (het zogenoemde pijplijn-in-één-productpotentieel).Begin januari kondigde argenx sterke fase II-resultaten aan voor de behandeling van de zeldzame huidziekte pemphigus vulgaris (PV), na MG en de bloedziekte ITP de derde indicatie waarmee een klinische proof-of-concept met efgartigimod werd afgeleverd. De bedoeling is in de tweede jaarhelft een fase III-studie voor PV op te starten. Vorig najaar startte al de eerste van twee fase III-studies voor ITP en een fase II-studie voor de spierziekte CIDP, de vierde indicatie. De CIDP-studie gebruikt voor het eerst Enhanze, de vorig jaar gelicentieerde superieure technologie om grotere volumes onderhuids toe te dienen. Later dit jaar wordt een vijfde indicatie aangekondigd. ARGX-117, een nieuw beloftevol auto-immuunantilichaam, wordt net zoals efgartigimod een pijplijn-in-één-productpotentieel toegedicht. Opvallend is de enorme vastberadenheid van partner Janssen Pharmaceutica om met ARGX-110 of cusatuzumab alle onderzoekregisters open te trekken voor de behandeling van meerdere bloedkankers en het product zo snel mogelijk - nog voor 2023 - op de markt te krijgen.De samenwerking met Janssen bracht in december 2019, sneller dan verwacht, een eerste mijlpaalbetaling van 25 miljoen dollar op. De deal leverde 500 miljoen dollar op voor argenx en samen met de geslaagde kapitaalverhoging van 502 miljoen euro in oktober - de uitgifte van 4,6 miljoen nieuwe aandelen tegen 121 dollar per aandeel (109,18 euro) - bedroeg de kaspositie eind 2019 een comfortabele 1,34 miljard euro. Tot slot wordt de zelfstandige commercialisatie van efgartigimod met heel ervaren managers voorbereid.ConclusieHet aandeel van argenx is logischerwijze mee gedaald met de markt door de paniek over covid-19, maar we blijven rustig onze positie aanhouden. We kijken uit naar de resultaten van de ADAPT-studie en bevestigen in afwachting het koopadvies (rating 1C). Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 122,6 euroTicker: ARGX BBISIN-code: NL0010832176Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 5,2 miljard euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: +3%Koersverschil sinds jaarbegin: -14%Dividendrendement: -