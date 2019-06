Van 27 juni tot 3 juli stellen we de tien favoriete aandelen van Inside Beleggen voor de tweede jaarhelft aan u voor. Vandaag: Lotus Bakeries

Verklaren waarom Lotus Bakeries een van de strafste groeiverhalen op Euronext Brussel van de afgelopen twintig jaar is, lijkt simpel. Maar toch is het uitzonderlijk. Het is het niet vanzelfsprekend met een voedingsproduct de wereld te veroveren. Smaak is doorgaans een heel lokaal gegeven, dat vaak maar enkele honderden kilometers bestrijkt. Maar het speculaaskoekje slaat wonderwel in heel veel landen aan, van de Verenigde Staten over Belg...