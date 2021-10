De groei lag in het derde kwartaal hoger dan Netflix had vooropgesteld, maar de markt had daar al ruimschoots op geanticipeerd.

Tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie kende Netflix een sterke instroom van nieuwe abonnees. Samen met de versoepelingen van het openbare leven wereldwijd viel de groei in de eerste jaarhelft wat stil. Dat was niet onverwacht, maar de omvang van de achteruitgang was dat wel. Netflix kreeg er in het tweede kwartaal slechts 1,54 miljoen nieuwe abonnees bij. Ook de prognose voor het pas afgelopen derde kwartaal bleef met 3,5 miljoen ver onder de verwachtingen. Met 4,4 miljoen nieuwe klanten presteerde de streamingdienst een stuk boven de verwachtingen. De helft van het aantal nieuwe klanten kwam van de regio Azië-Pacific. Ook Europa deed het goed met een klim van 1,8 miljoen. In Noord- en Zuid-Amerika bleef de aangroei van abonnees beperkt. Netflix verwacht in het vierde kwartaal 8,5 miljoen nieuwe klanten. De omzet dikte met 16,3 procent aan naar 7,48 miljard dollar, door meer abonnees (+9%) en prijsverhogingen (+7%). De operationele marge lag met 23,5 procent boven de verwachtingen als gevolg van de verschuiving van enkele uitgaven naar het vierde kwartaal. Netto bleef er 1,45 miljard dollar over, tegenover 790 miljoen dollar een jaar eerder. Dankzij de duurdere dollar realiseerde Netflix een boekwinst van 136 miljoen dollar op de schuld in euro. De streaminggroep maakt zich sterk dat er nog voldoende groeipotentieel is. Dat bevestigt een studie van de marktonderzoeker Nielsen die aantoont dat streaming in de Verenigde Staten nog maar een marktaandeel van 28 procent heeft. Het aandeel van Netflix bedraagt 6 procent, ongeveer evenveel als dat van de videowebsite YouTube. Op 4 oktober, de dag van de wereldwijde storing bij Facebook, zag Netflix het aantal gebruikers van het platform met 14 procent toenemen. Netflix zet in op kwaliteitsvolle content en werkt daarvoor samen met partners. De lokale content was al een succes, maar de serie Squid Game toont aan dat een lokaal product onverwacht de wereld kan veroveren. Squid Game werd voor de Koreaanse markt ontwikkeld, maar groeide uit tot de best bekeken serie ooit in 94 landen.In het kader van het lopende aandeleninkoopprogramma (5 miljard dollar) werd in het derde kwartaal voor 100 miljoen dollar eigen aandelen ingekocht, tegenover 500 miljoen in het tweede kwartaal. Dat is het gevolg van een hogere overnameactiviteit. De vrije kasstroom was voor het tweede opeenvolgende kwartaal negatief: -106 miljoen dollar. De positieve vrije kasstroom van vorig jaar was enkel te danken aan de uitgestelde investeringen. Streaming is erg kapitaalintensief en nu de productie weer op gang komt, nemen ook de uitgaven toe. Door de toegenomen concurrentie nemen ook de productiekosten steeds verder toe. Netflix verwacht ook in het vierde kwartaal nog een negatieve vrije kasstroom. Naargelang de timing van de cashuitgaven bij de start van de verschillende producties zal de vrije kasstroom over het volledige boekjaar enkele honderden miljoen dollar positief of negatief zijn. Vanaf boekjaar 2022 zou de vrije kasstroom positief moeten blijven. Netflix had eind september 7,5 miljard dollar in kas en een langetermijnschuld van 14,8 miljard dollar. ConclusieDe groei lag in het derde kwartaal hoger dan Netflix had vooropgesteld, maar de markt had daar al ruimschoots op geanticipeerd met een koersklim van bijna een kwart tijdens de voorbije twee maanden. Tegen 55 keer de verwachte winst en 10 keer de verwachte omzet is Netflix erg duur. Enkel een dominante marktpositie zou dat kunnen verantwoorden, maar dit is niet meer het geval. Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3B Koers: 633,19 dollarTicker: NFLX USISIN-code: US64110L1061Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 278,1 miljard dollarK/w 2020: 104Verwachte k/w 2021: 55Koersverschil 12 maanden: +31%Koersverschil sinds jaarbegin: +17%Dividendrendement: -