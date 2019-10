De jaarcijfers 2018 van de Franse holding Bolloré bleven vooral bij omdat toen officieel werd gemaakt dat de 66-jarige Vincent Bolloré de fakkel van topman (CEO) en voorzitter van de raad van bestuur doorgeeft aan zijn zoon Cyrille. Vincent is intussen de topman van de eveneens beursgenoteerde holding Financière de l'Odet, met 64 procent van de aandelen de referentie-aandeelhouder van Bolloré. Hij was tot nu enkel voorzitter van de raad van bestuur. Volledig afscheid nemen wil hij doen in 2022, het jaar dat de groep haar 200-jarige bestaan zal vieren.

De magie van het aandeel is de jongste jaren wat weg. We zijn dan ook niet rouwig dat we het aandeel tijdig uit de voorbeeldportefeuille hebben gehaald. Zo ligt de return van het Bolloré-aandeel over de voorbije twaalf maanden 9 procent lager dan de CAC40-index. Dat kan eens gebeuren, maar zorgwekkend is dat het aandeel liefst 61 procent minder return geeft dan de Franse referentie-index over vijf jaar (-6 versus +55%) en geen nieuwe piekkoers heeft gemaakt in meer dan vier jaar, terwijl op tien jaar er nog wel flink beter werd gepresteerd dan de CAC40-index: +236 tegenover +105 procent.

