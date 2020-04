We denken dat Fagron sterker uit de coronacrisis zal komen.

De specialist in farmaceutische grondstoffen en bereidingen presenteerde een stevige kwartaalupdate. De omzet van Fagron klom in het eerste kwartaal met 16,4 procent tot 141,6 miljoen euro. Zonder wisselkoerseffecten bedroeg de groei 19,2 procent. De onderliggende groei, zonder rekening te houden met overnames en desinvesteringen, was 6,9 procent. Zonder wisselkoerseffecten was dat 9,2 procent. De mooie groeicijfers verbergen wel aanzienlijke onderliggende verschuivingen in de productenmix. De afdelingen brands (merken) en essentials (farmaceutische grondstoffen) kenden door de coronacrisis een enorme toename van de vraag naar een aantal specifieke producten. Het gaat onder meer om grondstoffen voor alcoholgels, voor producten ter ondersteuning van het immuunsysteem (vitamines, mineralen) en voor producten in intensieve en palliatieve zorg. Bij de afdeling compounding is er een beperkte terugval, omdat heel wat geplande zorg en operaties zijn uitgesteld. Maar daarnaast is er het strategische belang omdat (steriele) compounding snel kan inspelen op nieuwe, dringende vraag en ziekenhuisapotheken kan ontlasten. Ondanks de aanzienlijke productverschuivingen blijven de (niet vrijgegeven) marges op peil. Logistiek zijn de uitdagingen groot, maar het wereldwijde netwerk van Fagron kon tot nog toe de beschikbaarheid van producten verzekeren. Al sluit men beperkte tekorten in de toekomst niet uit. Op groepsniveau zakte het aandeel van de compoundingactiviteit tegenover het eerste kwartaal van 2019 van 33,2 naar 28,4 procent, terwijl het aandeel van brands en essentials toenam tot respectievelijk 18,1 procent (+50 basispunten) en 51,7 procent (+430 basispunten).De omzet in Europa klom met 7,2 procent tot 68,1 miljoen euro (+7,4% zonder wisselkoerseffecten). Zowat de helft was organische groei (+3,3%), met brands en vooral essentials als sterkhouders. De verwachte toenemende concurrentie in compounding in Nederland geeft nog geen prijzendruk. In Latijns-Amerika was de omzetstijging met 35,6 procent tot 34,2 miljoen euro volledig te danken aan de overnames vorig jaar in Mexico (Cedrosa) en Brazilië. Organisch was er een krimp met 0,1 procent door de daling van de Braziliaanse real, die 3,7 miljoen euro of 15 procent van de omzet afroomde. In de Verenigde Staten klom de omzet met 19,4 procent tot 39,4 miljoen dollar (+15,9% zonder wisselkoerseffecten). Ook daar bleken brands en essentials de sterkhouders met een gezamenlijke groei van 39 procent tot 17,6 miljoen dollar. De compoundingactiviteiten groeiden met 5,2 procent. Enerzijds is dat een gevolg van het stopzetten van een aantal nucleaire producten bij AnazoaHealth, maar ook door een vertraging bij de steriele activiteiten door covid-19. De langetermijnambitie om met de nieuwe faciliteit in Wichita minstens 100 miljoen dollar extra omzet te halen, blijft ongewijzigd. Dat lukt allicht niet tegen 2022, maar later. Door de coronacrisis verlaagt Fagron het brutodividend van 0,15 naar 0,08 euro per aandeel, of een bescheiden brutorendement van 0,4 procent. Het bespaart ook op personeelskosten door een tijdelijke wervingsstop voor niet-sleutelposities. Investeringen worden uitgesteld. Daarnaast moeten de komende periode ook geen nieuwe overnames worden verwacht.ConclusieWe zijn tevreden met de kwartaalupdate van Fagron en waarderen de voorzichtige aanpak in het kader van covid-19. Men trok duidelijk lessen uit de zware schuldencrisis van enkele jaren geleden. We denken dat Fagron sterker uit de coronacrisis zal komen, maar op kortere termijn vinden we de waardering tegen 22 keer de verwachte winst 2020 correct. Bij een terugval richting 18 euro wenkt een adviesverhoging en zelfs een nieuwe opname in de voorbeeldportefeuille sluiten we niet uit.Advies: houden/afwachten Risico: gemiddeldRating: 2BKoers: 20,54 euroTicker: FAGR BBISIN-code: BE0003874915 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,2 miljard euroK/w 2019: 27Verwachte k/w 2020: 22,1Koersverschil 12 maanden: +23%Koersverschil sinds jaarbegin: +4%Dividendrendement: 0,4%