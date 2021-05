De koers van Cameco klom naar het hoogste peil in zeven jaar.

Het aandeel van de Canadese uraniumproducent koerste naar het hoogste peil in bijna zeven jaar. Daar is op het eerste zicht geen aanleiding toe, want op de spotmarkt (levering op korte termijn) bewoog de uraniumprijs de voorbije maanden nauwelijks. Bovendien lag de productie bij de mijnen van Cameco tot voor kort grotendeels stil. Daardoor zijn ook de operationele kwartaalcijfers even van weinig tel. Er is wel omzet, omdat Cameco aan zijn contractverplichtingen moet voldoen. Daarvoor put het uranium uit de voorraden of door het op de spotmarkt aan te kopen. Cigar Lake ging pas eind april weer open. Omdat de andere mijnen van de groep al langer niet operationeel zijn, was er in het eerste kwartaal geen productie. Cameco verkocht wel 5 miljoen pond uranium tegen gemiddeld 32,5 dollar per pond, 3 procent meer dan een jaar eerder. Door de lagere volumes daalde de omzet uit de uraniumproductie met 17 procent naar 205 miljoen Canadese dollar en was er een verlies van 65 miljoen. De vaste lasten blijven hoog en de kosten voor onderhoud van de ongebruikte mijnen liepen vorig kwartaal op naar 33 miljoen dollar. De afdeling Fuel Services (verwerking en raffinage) bleef wel actief en produceerde 4 miljoen kilogram kernbrandstof, 8 procent meer dan een jaar eerder. Daarvan is 2,6 miljoen kilo verkocht (-16%), wat een omzet van 84 miljoen Canadese dollar opleverde (-11%). De afdeling was wel winstgevend. De groepsomzet daalde met 16 procent op jaarbasis naar 289 miljoen Canadese dollar. Het nettoverlies kwam uit op 5 miljoen of 1 dollarcent per aandeel. Door boekhoudkundige verliezen op derivatenposities lag het aangepaste verlies hoger op 29 miljoen (6 dollarcent per aandeel ). Vorige maand startte Cigar Lake weer op. Het aandeel van Cameco in de productie van Cigar Lake (50%) is ongeveer 9 miljoen pond. Vorig jaar produceerde de mijn 5 miljoen pond uranium. De joint venture Inkaï in Kazachstan (40%) zal Cameco 4 miljoen pond opleveren. Zolang McArthur River gesloten blijft, bedraagt de output dus maximaal 13 miljoen pond. Cameco verwacht dat het dit jaar 11 tot 13 miljoen pond op de spotmarkt moet aankopen. Dat is geen probleem zolang de prijs op de spotmarkt lager ligt dan de totale productiekostprijs. Maar dat blijft niet duren, gezien het grote tekort dat de komende jaren wordt verwacht op de globale uraniummarkt.Cameco haalde in het eerste kwartaal voor 9 miljoen pond nieuwe contracten binnen en ziet de activiteit op de contractmarkt weer aantrekken. Cameco heeft 943 miljoen Canadese dollar in kas en een schuld van 1 miljard, waarvan het pas in 2024 een eerste schijf moet aflossen. Het heeft ook nog een kredietlijn van 1 miljard, maar is niet van plan die in 2021 aan te spreken. In het belastingdispuut met de Canada Revenue Agency (CRA) kreeg Cameco ook voor het Supreme Court gelijk. De groep verwacht dat het zo'n 785 miljoen aan liquiditeiten en uitgegeven kredietbrieven kan recupereren. Over de timing en de vorm van terugvordering is nog geen duidelijkheid. Cameco ontving wel al 10,3 miljoen Canadese dollar aan terugbetaalde gerechtskosten.ConclusieCameco heeft activa van hoge kwaliteit met grote reserves en een mooie portefeuille langetermijncontracten. Het marktsentiment tegenover uranium is sterk verbeterd, waardoor de koers sinds november verdubbelde. Cameco is dus al vooruitgelopen op een hogere uraniumprijs, al is de waardering tegen 1,8 keer de boekwaarde nog niet te hoog. Er is nog voldoende langetermijnpotentieel, maar voor koersstijgingen op de korte termijn moet de uraniumprijs wel in beweging komen.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 20,35 dollarTicker: CCJ USISIN-code: CA13321L1085Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 7,9 miljard dollarK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 45Koersverschil 12 maanden: +101%Koersverschil sinds jaarbegin: +49%Dividendrendement: 0,3%