Barco, dit jaar een van de schaarse uitblinkers op de Brusselse beurs, presteerde boven de verwachtingen in de eerste jaarhelft.

Barco is een van de schaarse uitblinkers op de Brusselse beurs, met een koerswinst van meer dan 30 procent sinds de start van 2022. Na een goede eerstekwartaalupdate bevestigde het technologiebedrijf met sterke halfjaarcijfers dat het herstel na de coronapandemie doorzet. De gevolgen zijn nog niet helemaal achter de rug, want de lockdowns in China wogen nog op de Entertainment-afdeling. Daarnaast worden de kosten van het tekort aan componenten op 40 miljoen euro geschat. In de tweede jaarhelft moet de impact van beide factoren sterk dalen of zelfs helemaal wegvallen. Niettemin lag de omzet in de eerste jaarhelft met 472,6 miljoen euro (+29%) een stuk boven de verwachte 441 miljoen. In het tweede kwartaal lag de omzet boven het niveau van voor de pandemie. Barco kon profiteren van de dure dollar, want het realiseert meer dan 60 procent van zijn omzet in Noord-Amerika en Azië. Exclusief wisselkoersverschillen bedroeg de groei 22 procent. De bedrijfswinst of ebitda groeide op jaarbasis met 68 procent naar 46,2 miljoen euro, ruim boven de consensusverwachting van 35,5 miljoen. Barco boekte minder afschrijvingen en hoefde, anders dan vorig jaar, geen herstructureringskosten ten laste van het resultaat te nemen. De ebita-marge dikte aan naar 9,8 procent, tegenover 7,5 procent vorig jaar (consensus: 8,1%). Netto bleef er 22 miljoen euro over (0,25 euro per aandeel), tegenover 2,5 miljoen (0,03 euro per aandeel) een jaar eerder. Entertainment was de enige afdeling die enigszins onder de verwachtingen bleef, ondanks een omzetgroei met 23 procent naar 160 miljoen euro. De ebitda was echter 2,7 miljoen euro negatief, terwijl op 13,2 miljoen werd gerekend. Enterprise deed het beter dan verwacht met een omzet van bijna 150 miljoen euro (+43 %) en een ebitda-marge van 18,4 procent. ClickShare vond zijn tweede adem, nu er weer meer op kantoor wordt gewerkt. De tool is wereldwijd al in meer dan 1 miljoen vergaderzalen geïnstalleerd. Healthcare blijft de grootste afdeling met een omzet van 163,9 miljoen euro (+24%) en een ebitda-marge van 13,6 procent. Beide cijfers waren boven de verwachtingen. Op groepsniveau haalde Barco in de eerste jaarhelft voor 509,2 miljoen euro nieuwe orders binnen (+9%). De totale waarde van het orderboek bedraagt 538 miljoen euro, of 37 procent meer dan een jaar eerder. Enterprise zag het aantal bestellingen met 24 procent aandikken, gevolgd door Entertainment (+11%). Bij Healthcare was er een lichte daling (-3%). Barco had tot nu geen jaarprognoses gecommuniceerd door het gebrek aan visibiliteit. Die kwamen er deze keer wel. Het management gaat uit van een omzetgroei met 25 procent tegenover 2021. De ebitda-marge zou op 10 tot 12 procent uitkomen. Dat impliceert dat de winstgevendheid is gestegen in de tweede jaarhelft, gezien de 9,8 procent van het eerste semester. Op middellange termijn mikt Barco op een ebitda-marge van 14 tot 17 procent. De vrije kasstroom was over de eerste jaarhelft 28 miljoen euro negatief. Dat is toe te schrijven aan de stijging van het werkkapitaal door een toename van de voorraden en de handelsvorderingen. Veel contracten werden pas aan het einde van het kwartaal afgesloten, waardoor de betaling pas in de lopende kwartaal volgt. Over het volledige boekjaar zal de vrije kasstroom wel positief zijn. Het dividend (nu 0,4 euro per aandeel) komt dus niet in gevaar. De cashpositie daalde op het einde van de eerste jaarhelft naar 234 miljoen euro, of 76 miljoen euro minder dan zes maanden eerder.Barco presteerde in de eerste jaarhelft boven de verwachtingen. De extreme onderwaardering van eind vorig jaar is er intussen uit, maar gezien de betere vooruitzichten, het aantrekkelijke rendement en de sterke financiële positie blijft Barco koopwaardig (rating 1A). Advies: koopwaardig Risico: laagRating: 1AKoers: 25,36 euroTicker: BAR BBISIN-code: BE0003790079Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,4 miljard euroK/w 2021: 141Verwachte k/w 2022: 36Koersverschil 12 maanden: +21%Koersverschil sinds jaarbegin: +31%Dividendrendement: 1,6%