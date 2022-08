Het aandeel van ArcelorMittal viel in juni stevig terug. Het herstel is nog wat aarzelend.

Ondanks de negatieve impact van de oorlog in Oekraïne zet de grootste staalproducent van de wereld sterke resultaten neer. De hoeveelheid verscheept staal viel in het tweede kwartaal tegenover het eerste kwartaal met 6,3 procent terug tot 14,4 miljoen ton. De ACIS-regio (Afrika en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten) verscheepte 1,2 miljoen ton, een terugval met 48,6 procent. In Europa was er een daling met 4,4 procent tot 8,3 miljoen ton. Brazilië beperkte de terugval tot 1,1 procent, tot 3 miljoen ton, terwijl Noord-Amerika stabiliseerde op 2,45 miljoen ton. Tegenover het tweede kwartaal van 2021 was er op vergelijkbare basis een meer uitgesproken terugval met 9,9 procent, waarbij Europa de schade beperkte tot -2,6 procent.De omzet klom in het tweede kwartaal 1,4 procent hoger tot 22,1 miljard dollar, of een toename tegenover 2021 met 14,5 procent. De stijging is een gevolg van de stijging van de staalprijzen met 7,7 procent tegenover het eerste kwartaal en met 30,8 procent tegenover vorig jaar. De bedrijfskasstroom (ebitda) klom met 1,6 procent tot 5,16 miljard dollar, iets beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 5,09 miljard. De nettowinst zakte met 4,9 procent tot 3,92 miljard dollar (-2% tegenover het tweede kwartaal van 2021), ruim beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 3,72 miljard. Per aandeel was er een nettowinst van 4,25 dollar. Na zes maanden is er een sterke omzettoename met 23,8 procent tot 43,98 miljard, onder impuls van een gemiddelde stijging van de staalprijzen met 37,7 procent. De ebitda steeg met 23,5 procent tot 10,2 miljard euro, het hoogste niveau sinds 2008. Vermits de verscheepte volumes lager lagen, klom de ebitda per ton met 35,3 procent tot 345 dollar. De nettowinst steeg van 6,29 miljard dollar in de eerste jaarhelft van 2021 tot 8,05 miljard, een toename met 28 procent, of van 5,4 dollar per aandeel tot 8,53 dollar (+58%). Het aantal uitstaande aandelen verminderde de voorbije twaalf maanden door de inkoopprogramma's van eigen aandelen met 17 procent tot 847 miljoen. Toch evolueert de schuldpositie dankzij de sterke vrije kasstromen gunstig. De voorbije zes maanden stabiliseerde de nettoschuld op 4,2 miljard dollar, ondanks een investering van 3,4 miljard in werkkapitaal. De staalreus kondigde bij de halfjaarrapportering een nieuw inkoopprogramma van 60 miljoen eigen aandelen aan, of 7 procent van de uitstaande aandelen. De groep blijft de toekomst voorbereiden met overnames die passen in de sterke klimaatambities van de groep. ArcelorMittal betaalde circa 800 miljoen dollar voor een belang van 80 procent in de sponsijzerfabriek van Voestalphine in het Amerikaanse Texas. Het gaat om een belangrijk ingrediënt voor de productie van hoogwaardig staal. De fabriek zal jaarlijks minstens 130 miljoen dollar ebitda aanleveren. ArcelorMittal heeft ook plannen om zulke fabrieken te bouwen. Daarnaast heeft het bedrijf de intentie voor een ondernemingswaarde van 2,2 miljard dollar een Braziliaanse staalfabriek over te nemen die jaarlijks 330 miljoen ebitda zal aanleveren. ConclusieHet aandeel van ArcelorMittal viel in juni stevig terug door de forse verzwakking van de wereldconjunctuur. Het recente herstel is vooralsnog wat aarzelend. De waardering blijft heel goedkoop, tegen 2,1 keer de verwachte winst 2022 en met een ondernemingswaarde van 1,1 keer de verwachte bedrijfskasstroom, en weerspiegelt al veel slecht economisch nieuws. Het bedrijf was financieel nog nooit zo gezond en het nieuwe inkoopprogramma van eigen aandelen zorgt voor steun.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 23,23 euroTicker: MT NAISIN-code: LU1598757687Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 20,4 miljard euroK/w 2021: 2,0Verwachte k/w 2022: 2,1Koersverschil 12 maanden: -20,8%Koersverschil sinds jaarbegin: -17,5%Dividendrendement: 1,6%