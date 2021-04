Biocartis rijgt de positieve nieuwsberichten aaneen, maar de beleggers laten het aandeel links liggen.

Het Mechelse diagnosticabedrijf Biocartis is 2021 sterk gestart. Het aantal verkochte testcartridges steeg in het eerste kwartaal met 70 procent tegenover het al sterke eerste kwartaal van 2020 (+68% tegenover 2019). Het volume verkochte oncologietesten was groter dan verwacht in Europa en in de distributiemarkten buiten Europa. In de Verenigde Staten en Europa was er ook de aanhoudend sterke verkoop van de SARS-CoV-2 test (covid-19). De komende maanden verwacht Biocartis dat de vraag naar die test geleidelijk zal dalen. In de eerste jaarhelft zal een nieuwe, duurdere paneltest klaar zijn, die behalve SARS-CoV-2 ook influenza zal opsporen. De evolutie van de vraag zal de komende kwartalen afhangen van de evolutie van de pandemie. Het doel blijft een volumetoename op jaarbasis met 40 à 60 procent, tot 320.000 à 370.000 testen. De vraag naar de coronatest ondersteunde de verkoop van Idylla-toestellen, vooral in Europa. In de VS blijven de activiteiten nog op een lager niveau door de pandemie. Het doel blijft dit jaar 300 à 350 nieuwe toestellen te plaatsen. In 2020 waren het er 335. De kaspositie moet eind dit jaar uitkomen op 50 miljoen euro. Op 31 maart was er 108,1 miljoen.Onlangs sloot Biocartis een nieuwe, ongebruikte kredietfaciliteit voor 15 miljoen euro af. De verwachte kaspositie houdt rekening met een eigen investering in de infectieziektefranchise. Biocartis rekende daarvoor tot nog toe enkel op partners. De commerciële aantrekkingskracht van Idylla is toegenomen door het aanbieden van een testmenu in zowel oncologie- als infectieziekten. In oncologie kondigde Biocartis een nieuwe samenwerking aan met het Nederlandse SkylineDX voor de ontwikkeling van een versie van diens Merlin-test die werkt op Idylla. Die test bepaalt of een lymfeklierbiopsie noodzakelijk is om het ziektestadium van melanoom (huidkanker) te bepalen. De dure test is sinds kort op de markt in de VS. Voor de Europese markt is een testkit in ontwikkeling. In afwachting van de Idylla-versie zal Biocartis de verkoop van die testkit in Europa verzorgen. Op die manier bouwt de test tractie op in de Europese markt. Opvallend is dat Biocartis als onderdeel van de overeenkomst en afhankelijk van toekomstige mijlpalen 10 miljoen euro zal investeren in converteerbare obligaties die SkylineDX uitgeeft. De hoofdaandeelhouder van SkylineDX is de bekende Nederlandse biotechinvesteerder Adrianus van Herk. Eind maart lanceerde Biocartis de GeneFusion-longkankertest, een zeer belangrijke uitbreiding van het longkankermenu. Een tweede mijlpaal volgde op 22 april met de indiening van de goedkeuringsaanvraag van de eerste oncologietest (de Idylla MSI-test in darmkanker) bij het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA). Het partnerschap met Amgen werd bijgestuurd. De indiening van een goedkeuringsaanvraag voor een darmkankertest bij de FDA is geschrapt. In ruil start een nieuw onderzoek naar de geschiktheid van de Idylla-technologie als 'companion diagnostic' voor een onderzoeksprogramma met hoge prioriteit van Amgen.ConclusieBiocartis rijgt de positieve nieuwsberichten aaneen, maar de beleggers laten het aandeel links liggen. Nochtans staat de sector door covid-19 in de belangstelling. Biocartis maakt vooruitgang om over enkele jaren structureel winstgevend te zijn. De waardering loopt fors achter op die evolutie, in vergelijking met Amerikaanse sectorgenoten. Dat bewijst de recente overname van GenMark door Roche tegen een in verhouding 100 procent duurdere waardering (9,4 keer de verwachte omzet 2021).Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 4,55 euroTicker: BCART BBISIN-code: BE0974281132 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 261,8 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -12%Koersverschil sinds jaarbegin: -2%Dividendrendement: -