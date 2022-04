De prognoses voor de eerste jaarhelft lijken meer dan ooit haalbaar voor Barco.

Barco heeft het jaar goed ingezet. Het bedrijf berichtte enkel over de omzet van de afdelingen en de evolutie van het aantal orders in het eerste kwartaal. Toch is al duidelijk dat Barco zijn prognoses voor de eerste jaarhelft meer dan waarschijnlijk zal halen. Het management mikte op een groei met 20 procent op jaarbasis en een marge op de bedrijfswinst (ebitda) die hoger lag dan vorig boekjaar (7,3%). In het eerste kwartaal kwam de omzet al een vijfde hoger uit op 206 miljoen euro. Het tekort aan componenten had een impact van 25 miljoen euro. Tellen wat dat cijfer erbij, dan zou de omzetgroei op 34 procent zijn uitgekomen. Barco heeft al sinds eind vorig jaar problemen om het goed gevulde orderboek in omzet te converteren. In het eerste kwartaal waren er voor 247 miljoen euro nieuwe bestellingen. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder en 9 procent boven de consensusprognose. De waarde van het orderboek was met 530 miljoen euro, een stijging met 51 procent op jaarbasis, nooit eerder zo hoog. Op korte termijn kan de sputterende aanvoer van halfgeleiders en andere componenten voor vertragingen zorgen. De impact is het grootst in de afdeling Entertainment. Die zag de omzet met 21 procent toenemen naar 67 miljoen euro, 9 procent onder de consensusprognose. Barco verliest geen contracten door de vertragingen. In China was de impact van de coronapandemie in het eerste kwartaal nog steeds voelbaar met lockdowns in verschillende steden. Maar de bestellingen nemen nog steeds toe. Barco haalde eind april het Amerikaanse AMC Theatres, de grootste bioscoopuitbater ter wereld, binnen als klant. Het contract om de laserprojectoren te upgraden heeft een waarde van zo'n 250 miljoen dollar gespreid over tien jaar. Healthcare sprong er in het eerste kwartaal tussenuit met een omzetstijging van 22 procent tot 78 miljoen euro, 15 procent boven de verwachting. Het levert de grootste bijdrage aan de groepsomzet. Na de pandemie is de digitaliseringstrend van de operatiekwartieren in ziekenhuizen weer een versnelling hoger geschakeld. De impact van de componententekorten is in deze afdeling iets kleiner dan vorig jaar. Enterprise profiteerde van de heropening van veel kantoren waardoor de verkopen van de ClickShare-vergadertool weer aantrokken. Tijdens de pandemie deed ook ClickShare Conference het al goed. De omzet van Enterprise steeg met 17 procent naar 61 miljoen euro of 4 procent boven de consensusprognose. Het aantal bestellingen nam met 27 procent toe. Analisten verwachten dat Barco over 2022 een omzet van 979 miljoen euro zal realiseren. Dat zou een groei met 21,7 procent op jaarbasis betekenen. De ebitda wordt op 106 miljoen euro geschat of 81 procent meer dan vorig jaar. Barco onthoudt zich voorlopig van jaarprognoses. Barco gaf geen update over de liquiditeitspositie, maar eind december had de groep 309,8 miljoen euro in kas. het belang in de joint venture Cinionic met China Film werd opgetrokken van 60 naar 80 procent. We gaan ervan uit dat de vrije kasstroom ook in 2022 weer positief zal zijn en dat het dividend (0,4 euro per aandeel) minstens zal worden behouden.ConclusieBarco heeft het jaar goed ingezet. De prognoses voor de eerste helft lijken meer dan ooit haalbaar. Door de componententekorten blijft de visibiliteit beperkt, maar de evolutie van het aantal bestellingen toont aan dat het in alle afdelingen weer de goede richting uit gaat. Het vooruitzicht op groei en een stijgende winstgevendheid, gekoppeld aan de sterke financiële positie en een aantrekkelijk rendement maken dat Barco nog steeds koopwaardig is. Advies: koopwaardig Risico: laagRating: 1AKoers: 21,14 euroTicker: BAR BBISIN-code: BE0003790079Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,95 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: 27Koersverschil 12 maanden: +3%Koersverschil sinds jaarbegin: +9%Dividendrendement: 1,9%