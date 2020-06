Het Canadese royalty- en streamingbedrijf in edelmetalen, olie en gas pakte uit met een beter dan verwacht eerstekwartaalrapport.

De groepsomzet bedroeg 240,5 miljoen dollar, 34 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2019 (170,8 miljoen) en beter dan verwacht (234 miljoen). De verkoop van edelmetalen steeg met 10,6 procent tot 134.941 troy ounce goudequivalent, dankzij de hogere bijdrage van Cobre Panama, het gigantische koperproject van First Quantum Minerals dat de commerciële productie op 1 september 2019 opstartte. De bijdrage klom van 22.000 troy ounce goud in het vierde kwartaal naar 25.000 troy ounce goud. Maar sinds 7 april ligt de productie stil door de coronapandemie. First Quantum verlaagde de verwachte goudproductie voor 2020 van 120.000 à 130.000 naar 90.000 à 100.000 troy ounce goudequivalent. Dat veronderstelde wel een heropstart tegen eind mei, wat voor zover bekend nog niet is gebeurd. FNV rekende in 2020 tot nog toe op een bijdrage van 90.000 à 110.000 troy ounce goudequivalent, oplopend tot 160.000 troy ounce goudequivalent tegen 2023. De gemiddelde goudprijs steeg met 21,4 procent tot 1583 dollar per troy ounce, waardoor de omzet uit de verkoop van edelmetalen met 35 procent toenam, tot 214 miljoen dollar. De omzet uit olie en gas nam, ondanks de lagere prijzen, met 27 procent toe, tot 26,5 miljoen dollar. Dat was te danken aan de bijdrage van de deals van de voorbije twee jaar. De geplande bijdrage van FNV de komende drie kwartalen in de samenwerking met Continental is door de fors gezakte olie- en gasprijzen gehalveerd tot 35 miljoen dollar.De gezuiverde bedrijfskasstroom (zonder eenmalige elementen; rebitda) steeg met 36,8 procent tot 192,7 miljoen dollar. De gezuiverde nettowinst bedroeg 109,2 miljoen dollar, of 58 dollarcent per aandeel. Dat is 65,7 procent meer dan vorig jaar en beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 55 dollarcent per aandeel. Netto leed FNV 98,8 miljoen dollar verlies door 207,4 miljoen aan afwaarderingen op energieactiva. FNV betaalde op 14 februari het saldo van 80 miljoen dollar die het had geleend van zijn kredietfaciliteit (1,1 miljard beschikbaar). Op 31 maart bedroeg de kaspositie 209,8 miljoen dollar. Er is 1,5 miljard dollar beschikbaar voor nieuwe deals. FNV vernieuwde ook het programma waarmee het in het komende jaar op zelf gekozen momenten tot 300 miljoen dollar kan ophalen via aandelenuitgiftes zonder korting op de marktprijs. Met het vorige programma is tot 31 maart 183,9 miljoen dollar opgehaald, waarvan 45,5 miljoen in het eerste kwartaal. FNV kondigde op 11 mei een overeenkomst aan met SolGold voor een 1 procent-royalty op alle geproduceerde mineralen van het koper- en goudproject Alpala in Ecuador. De Canadezen betalen 100 miljoen dollar. FNV zal vanaf 2028 jaarlijks minstens 10 miljoen dollar inkomsten halen uit de overeenkomst, die nog kan worden uitgebreid naar 150 miljoen in ruil voor een royalty van 1,5 procent.FNV heeft de traditie jaarlijks zijn dividend te verhogen. Het kwartaaldividend stijgt vanaf het tweede kwartaal met 1 dollarcent tot 0,26 dollar per aandeel (+4%; brutorendement van 0,8%). Het doel dit jaar 550 à 580.000 troy ounce goudequivalent te verkopen is geschrapt door de productie-onzekerheden door de coronacrisis.ConclusieHet aandeel van Franco-Nevada blijft sterk presteren en klom sinds het jaarbegin met 31 procent. Sinds de beursgang is er een onwaarschijnlijk samengesteld jaarlijks rendement van 21 procent. We behouden het aandeel in de voorbeeldportefeuille ondanks de pittige waardering van 34 keer de verwachte bedrijfskasstroom 2020, wegens de aantrekkelijke verhouding tussen risico en rendement. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 182,85 Canadese dollarTicker: FNV CNISIN-code: CA3518581051Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 34,73 miljard dollarK/w 2019: 72Verwachte k/w 2020: 62Koersverschil 12 maanden: +75,6%Koersverschil sinds jaarbegin: +31,2%Dividendrendement: 0,8%